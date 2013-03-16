شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکتری نوبت دوم و پردیسهای خودگردان دانشگاهها

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اضافه کرد: با توجه به سیاست وزارت علوم برای پردیسهای دانشگاهی مبنی بر افزایش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، به دو شیوه دیگر و از طریق آزمون نیمه متمرکز پذیرش دانشجوی دکتری امکانپذیر شد، البته شیوه های دیگر هم وجود دارد اما دو شیوه ای را که به تازگی ابلاغ خواهد شد، اعلام می کنم.

وی گفت: نخست اینکه دانشگاهها در سایت اصلی می توانند 20 درصد ظرفیت رایگان خود را از طریق کنکور سراسری و بر مبنای رتبه ای که داوطلبان کسب می کنند، به صورت نوبت دوم بپذیرند.

به گفته حسنی در شیوه دوم دانشگاهها 50 درصد ظرفیت اصلی یا رایگان خود را می توانند در پردیسهای دانشگاهی زیر نظر سازمان سنجش آزمون برگزار کنند و دانشجوی دکتری بپذیرند.

مدیر کل شورای گسترش وزارت علوم در این باره تاکید کرد: در گذشته اینطور بود که دانشگاههای فاقد پردیس، دانشجوی نوبت دوم را تحت عنوان شبانه پذیرش می کردند در حالیکه لفظ شبانه اصلاً اشتباه است و ما دانشجوی شبانه نداریم، ولی وقتی که پردیس دانشگاهی را راه اندازی کردیم دانشگاهها اعلام کردند علاوه بر دانشجوی نوبت دوم در پردیس دانشگاهی هم اقدام به پذیرش دانشجو می کنند که نمی توان این اقدام را پذیرفت.

وی گفت: بنابراین لازم بود این ظرفیت ها مشخص شود و افرادی که به دانشگاه ورود می یابند از نظر کیفیت علمی مجزا شوند، بنابراین داوطلبانی که از طریق کنکور پذیرش و دانشجوی نوبت دوم محسوب می شوند می توانند تا 20 درصد در سایت اصلی پذیرش شوند که این نوبت دومی هم در مدرک تحصیلی شان ثبت خواهد شد.

حسنی با بیان اینکه آیین نامه مذکور از سال تحصیلی آینده لازم الجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: آن دسته از داوطلبانی که از طریق کنکور وارد نمی شوند ولی از طریق آزمون اختصاصی وارد دانشگاه می شوند 50 درصد ظرفیت اصلی باید باشند و در پردیسها باید تحصیل کنند.