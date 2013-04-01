به گزارش خبرنگار مهر، در طول سالهای برگزاری مسابقات باشگاهی والیبال، این کمیته مسابقات فدراسیون والیبال بود که تمام مسئولیتهای اجرایی این رقابتها را بر عهده داشت اما از حدود چهار پنج سال پیش سازمان لیگ در فدراسیون والیبال تشکیل شد تا رقابتهای باشگاهی با فکر جمعی و به صورت حرفهایتر برگزار شود.
با تشکیل سازمان لیگ که ابتدا محمود حداد ریاست اون را بر عهده داشت دیدارهای هر فصل از مسابقات با نظم بیشتری نسبت به فصل گذشته برگزار شد اما تا همین فصل گذشته لغو ناگهانی برخی دیدارها به دلایلی مانند اختلال در سفر یکی از تیمها یا حضور تیم دیگر در تورنمنت بینالمللی، جابهجایی بازیکنان در میان فصل و بر خلاف آئیننامه مسابقات، میزبانی تیمها با امکاناتی ضعیف و در سالنهایی غیر استاندارد و خیلی از موارد دیگر ایرادهایی بود که پیگیری مسابقات را تحت تاثیر قرار میداد.
فصل گذشته مسابقات والیبال لیگ برتر هم که 25 اسفندماه با قهرمانی کاله به پایان رسید با تنشهای زیادی میان بازیکنان، تماشاگران و بعضا ماموران مستقر در سالنها همراه بود که حتی تا آخرین دیدار هم ادامه داشت. درگیریها و اعتراضاتی که در جریان فصل گذشته مسابقات وجود داشت، بیشتر از همیشه بود تا آنجا که سازمان لیگ برای کاهش آنها سالن دوازده هزار نفری آزادی را برای برگزاری دیدارهای مرحله رده بندی و فینال انتخاب کرد.
به همین دلیل و به خاطر مجموع مشکلاتی که رقابتهای لیگ برتر طی فصل گذشته با آن مواجه بود، سازمان لیگ قصد دارد برای پیگیری این رقابتها در فصل آینده برنامه جدیدی ارائه دهد که بخش عمده آن مربوط به مرحله پلیآف، تغییر چگونگی برگزاری این مرحله یا حذف کلی آن میشود. قرار است این موضوع در یکی از اولین نشستهای شورای سازمان لیگ طی سال جدید بررسی شود.
منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه توضیح بیشتری داد و اظهارداشت: به طور حتم امسال مسابقات لیگ برتر به این صورت که تیمها به صورت دورهای با هم رقابت کنند و چهار تیم به مرحله پلیآف برسند و دیدرهایشان را به صورت 2 از 3 برای رسیدن به فینال دنبال کنند، برگزار نخواهد شد. این شیوه مسابقات طی دو سه سال گذشته برگزار شد اما نتایج نشان میدهد که شیوه خوبی نیست.
وی تاکید کرد: اینکه من امسال هم ریاست سازمان لیگ را بر عهده داشته باشم یا نه مشخص نیست اما اگر قرار بر ادامه همکاری شد قطعا شیوه برگزاری فصل جدید مسابقات لیگ برتر را تغییر میدهیم. به این صورت که پلیآف را به طور کل حذف میکنیم یا نحوه برگزاری آن را تغییر میدهیم.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ادامه داد: در صورت حذف مرحله پلیآف، مسابقات لیگ برتر با هر تعداد تیمی به صورت دورهای برگزار میشود و در پایان مرحله برگشت قهرمان مشخص خواهد شد.
پورحسن با بیان اینکه برای برقرار بودن مرحله پلیآف، شیوههای مختلفی مد نظر داریم، گفت: در صورتیکه تصمیم به حفظ مرحله پلیآف گرفته شود، قطعا شیوه آن تغییر میکند. یکی از شیوههای مورد نظر این است که 6 تیم برتر در پایان مرحله دورهای، در قالب دو گروه سه تیمی یا یک گروه 6 تیمی دیدارهایشان را ادامه دهند اما به صورت متمرکز. در این صورت همه بازیها در تهران برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر به هر دلیلی تصمیم گرفته شود پلیآف لیگ برتر مانند سال 91 برگزار شود، هر تیمی که امتیاز کمتری داشت، میزبان اول خواهد شد و دیدارهای دوم و سوم (در صورت نیاز) هم ظرف 48 ساعت و توسط تیمی برگزار میشود که امتیاز بیشتری دارد. این کار به منظور تسهیل رفت و آمد تیمها انجام خواهد شد.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با بیان اینکه نخستین نشست شورای این سازمان در سال جدید اردیبهشت ماه برگزار میشود، گفت: در این نشست بررسی های اولیه در مورد چگونگی برگزاری فصل جدید مسابقات انجام خواهد شد. به طور حتم رقابتهای لیگ برتر مانند سه سال گذشته برگزار نخواهد شد. بنا به شیوههایی که در نظر داریم و پیشنهادات دریافتی، چگونگی برگزاری آن را تغییر میدهیم.
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