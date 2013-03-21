کتاب «چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی» را در ایام نوروز بخوانید

دکتر انشاءالله رحمتی، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیشنهادش برای مطالعه یکی از آثارش برای عموم خوانندگان در ایام نوروز گفت: اگر بخواهم از بین کتابهایی که بنده به جامعه فرهنگی تقدیم کرده ام یکی را پیشنهاد دهم کتاب « چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی» را توصیه می کنم. اصل کتاب در 4 جلد است و نوشته فیلسوف فرانسوی هانری کربن است.

وی افزود: همانطور که از عنوان کتاب پیداست هانری کربن سعی کرده آن منظره معنوی و فلسفی اسلام ایرانی را به یک خواننده دوره معاصر ارائه بکند. بنده هم دوجلد از این کتاب را ترجمه کرده ام. جلد اول کتاب "اسلام ایرانی" هانری کربن که به همت انتشارات صوفیا منتشر شده است درباره تشیع 12 امامی است در حال حاضر هم در بازار موجود است. جلد دوم هم درباره سهروردی و افلاطونیان پارس است که برای نمایشگاه کتاب امیدوارم بیرون بیاید.

استاد فلسفه دانشگاه آزاد ادامه داد: در این کتاب هانری کربن می گوید دریغم آمد که حکمت ایران اسلامی از تاریخ فلسفه های ما مفقود بماند. بشر امروز از چنین موهبت عظیم و میراث ارجمندی که وجود دارد محروم بماند. این خسران بیش از این برای من قابل تحمل نبود.

وی افزود: به یک معنا شاید خود من هم به شکل دیگری برای ترجمه ، شرح و معرفی این اثر دغدغه مشابه کربن را داشتم. فکر می کردم درست است که کربن مخاطب این اثر را نوع بشر و انسانهای معنوی و فلسفی اندیش که در هرکجای دنیا هستند قرارداده، ولی مخاطبین این اثر ما ایرانی ها به خصوص ایرانی های شیعه مذهب هستیم. من هم دریغم می آمد که ما ایرانی ها از خواندن این اثر که می شود گفت میراث دار و مخاطب اصلی اش ما هستیم محروم باشیم. فکر می کنم ما ایرانیان بیشترین استعداد و اهلیت را برای فهم آن کار سترگ کربن داریم.

رحمتی تصریح کرد: با این دغدغه، من این کار را ترجمه کردم و در این جلد مورد بحثمان دغدغه اصلی کربن و موضوع اصلی کتاب حکمت شیعی ایرانی است که به بشر امروزی معرفی می کند. حکمت به معنایی که آن خاستگاه اصلی اش که تعالیم وحیانی چه در قرآن چه کلام پیامبر(ص) و چه در تعالیم معصومین(ع) باشد این حکمت را از منابع اصلی اش بازیابی، تجدید و احیا بکند و در اختیارامروزی ها قرار بدهد.

وی افزود: بدین معنا که انسان معنوی امروز هم بتواند خودش را در آینه آن منابع ببیند. البته کربن از میراث حکمی و عرفانی اسلامی به خصوص شیعی بهره فراوانی می برد که در طول این 1300 سال خلق شده و مقایسه های فراوانی بین حکیمان خود ما و هم مشابه آنها، همطرازانشان در سنت غرب انجام می دهد.

استاد فلسفه دانشگاه آزاد عنوان کرد: خلاصه سعی می کند حکمت شیعی را به عنوان یک فصل بسیار مهم از تاریخ فلسفه بشری معرفی بکند و این به تعبیر خودش بیش از این از تاریخ فلسفه غایب نباشد. زیرا تصورش این است که ورود حکمت شیعی در گفتمان فلسفی بشر می تواند بسیار موثر باشد برکات زیادی داشته باشد.

این استاد فلسفه اسلامی تاکید کرد: این حکمت خلأهای معنوی و فلسفی فراوانی را که بشر امروز بر آنها عارض است از این طریق پر می کند و به نوعی مشکلات معنوی و فکری بشر را از راه صحیحش حل می کند و برای آنها پاسخی پیدا می کند.