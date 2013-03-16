محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به رشد صادرات کالا از مرزهای کردستان، اظهار داشت: طی 11 ماه گذشته از سال 91 بالغ بر یک میلیون تن انواع کالا از طریق مرزهای رسمی استان کردستان صادر شده است.

وی با اشاره به میزان ارزش صادرات کالا از مرزهای استان کردستان عنوان کرد: این میزان صادرات به ارزش بیش از 661 میلیون دلار بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کردستان افزود: میزان صادرات در 11 ماه گذشته در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن از لحاظ وزنی 40 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به روند رو به رشد صادرات کالا از مرزهای استان کردستان بیان کرد: در بین گمرکات استان کردستان، گمرک بانه باتوجه به رسمی شدن مرز رشد بسیار چشمگیری را داشته است و این گمرک نسبت به مدت مشابه سال قبل 191 درصد رشد را به خود اختصاص داده است.

شهبازی در پایان با تاکید بر همکاری و تعامل بهتر دولت و بخش خصوصی برای افزایش صادرات با توجه به ظرفیت های در اختیار یادآور شد: اقلام عمده صادرات گمرکات استان کردستان انواع محصولات کشاورزی، غذایی، دامی و فرآورده های نفتی و معدنی بوده است.