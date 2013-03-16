به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا گنجی امروز به عنوان فرماندار میرجاوه معرفی و کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

وی پیش از این در مسئولیت های حراست فرمانداری ایرانشهر ، معاون سیاسی فرماندار ایرانشهر و همچنین به عنوان بخشدار شیب اشتغال به کار داشته است.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، شهرستان میرجاوه به مرکزیت شهر میرجاوه از ترکیب بخش مرکزی متشکل از دهستان های حومه و «انده» ، بخش لادیز و ریگ ملک در تابعیت استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده است.

همچنین دهستان جون آباد به مرکزیت روستای جون آباد، دهستان حومه به مرکزیت روستای پاسگاه میل هفتاد، دهستان انده به مرکزیت روستای انده، دهستان تهلاب به مرکزیت روستای موتور گمی، دهستان ریگ ملک به مرکزیت روستای ریگ ملک و بخش های لادیز به مرکزیت روستای لادیز و ریگ ملک به مرکزیت روستای ریگ ملک ایجاد می شود.