مهرداد يوسف وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: همزمان با آغاز مسافرتهاي نوروزي به شهرستان آبادان و به منظور كاهش بار ترافيكي، از فردا طرح هاي ترافيكي در منطقه اعمال مي شود.
وي افزود: به همين منظور پليس راهنمايي و رانندگي آبادان با حداكثر نيرو و توان خود در كاهش بارهاي ترافيكي و تسهيل در عبور و مرور مهمانان و شهروندان آباداني در صحنه حضور دارد.
جانشين پليس راهور شهرستان آبادان با اشاره به مناطق پرتردد و عمدتا داراي بار ترافيكي بيان كرد: خيابان اميري، ميدان طيب، گمرك، فلكه كاروانسرا و بهمنشير به صورت مقطعي و از ساعت چهار بعدازظهر تا پايان كاهش بار ترافيك همزمان با روزهاي آخر سال بسته مي شود.
وي اضافه كرد: همچنين سه راهي دبستان و ميدان الغدير در بلوار ولايت به طور كامل بسته شده و دور زدن از ميدان نفت به سمت بلوار معلم به طور كامل ممنوع و خودروها به براي تردد در اين خيابان به سمت بلوار پنج مهر هدايت مي شوند.
يوسف وند با اشاره به افزايش نيروهاي پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان آبادان در ايام نوروز عنوان كرد: پليس راهنمايي و رانندگي در اين ايام از دو سوم نيروهاي خود استفاده كرد و يك سوم از افراد پليس راهنمايي و رانندگي آبادان در نوروز 92 استراحت مي كنند.
وي ادامه داد: همچنين تعدادي موتورسيكلت و تجهيزات لازم براي كار پليس راهنمايي و رانندگي به اين ناوگان در شهرستان آبادان اضافه شده است.
جانشين پليس راهور شهرستان آبادان اضافه كرد: در مناطقي از شهرستان مانند گمرك، تقاطع زند، تقاطع اميري، بازار مركزي و ميدان طيب دوربين هاي مدار بسته نصب شده است.
وي در پايان با اشاره به همكاري مستقيم شهروندان آباداني با پليس راهنمايي و رانندگي در راستاي كاهش جرايم و بار ترافيكي در ايام نوروز گفت: شهروندان در اوج بار ترافيكي از تردد در نقاط شلوغ خودداري كنند.
آبادان - خبرگزاري مهر: جانشين پليس راهور آبادان گفت: با شروع فصل تعطيلات نوروزي و با توجه به مهمان پذير بودن شهرستان آبادان، براي كاهش بار ترافيكي منطقه، در هشت نقطه طرح هاي ترافيكي اعمال مي شود.
مهرداد يوسف وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: همزمان با آغاز مسافرتهاي نوروزي به شهرستان آبادان و به منظور كاهش بار ترافيكي، از فردا طرح هاي ترافيكي در منطقه اعمال مي شود.
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