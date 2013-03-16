مهرداد يوسف وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: همزمان با آغاز مسافرتهاي نوروزي به شهرستان آبادان و به منظور كاهش بار ترافيكي، از فردا طرح هاي ترافيكي در منطقه اعمال مي شود.



وي افزود: به همين منظور پليس راهنمايي و رانندگي آبادان با حداكثر نيرو و توان خود در كاهش بارهاي ترافيكي و تسهيل در عبور و مرور مهمانان و شهروندان آباداني در صحنه حضور دارد.



جانشين پليس راهور شهرستان آبادان با اشاره به مناطق پرتردد و عمدتا داراي بار ترافيكي بيان كرد: خيابان اميري، ميدان طيب، گمرك، فلكه كاروانسرا و بهمنشير به صورت مقطعي و از ساعت چهار بعدازظهر تا پايان كاهش بار ترافيك همزمان با روزهاي آخر سال بسته مي شود.



وي اضافه كرد: همچنين سه راهي دبستان و ميدان الغدير در بلوار ولايت به طور كامل بسته شده و دور زدن از ميدان نفت به سمت بلوار معلم به طور كامل ممنوع و خودروها به براي تردد در اين خيابان به سمت بلوار پنج مهر هدايت مي شوند.



يوسف وند با اشاره به افزايش نيروهاي پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان آبادان در ايام نوروز عنوان كرد: پليس راهنمايي و رانندگي در اين ايام از دو سوم نيروهاي خود استفاده كرد و يك سوم از افراد پليس راهنمايي و رانندگي آبادان در نوروز 92 استراحت مي كنند.



وي ادامه داد: همچنين تعدادي موتورسيكلت و تجهيزات لازم براي كار پليس راهنمايي و رانندگي به اين ناوگان در شهرستان آبادان اضافه شده است.



جانشين پليس راهور شهرستان آبادان اضافه كرد: در مناطقي از شهرستان مانند گمرك، تقاطع زند، تقاطع اميري، بازار مركزي و ميدان طيب دوربين هاي مدار بسته نصب شده است.



وي در پايان با اشاره به همكاري مستقيم شهروندان آباداني با پليس راهنمايي و رانندگي در راستاي كاهش جرايم و بار ترافيكي در ايام نوروز گفت: شهروندان در اوج بار ترافيكي از تردد در نقاط شلوغ خودداري كنند.