به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با هدف ترويج فعاليت هاي آزمايشگاهي و كارگاهي، رشد و تربیت استعداد و توانايي هاي دانش آموزان، تقويت مهارت هاي ذهني، ايجاد انگيزه مطالعه، تحقیق و ... در رشته هاي زيست شناسي، فيزيك، شيمي و رايانه نظري برگزار شده است.

در این دوره از مسابقات یک هزار و 241 نفراز دانش آموزان متوسطه ناحیه یک کرج در مرحله آموزشگاهي در تمام رشته ها شركت كردند كه در مجموع 120نفر به مرحله منطقه اي راه يافتند .

در آزمون مرحله منطقه اي كه به صورت تئوري و عملي برگزار شد تعداد 8 نفر از دانش آموزان در رشته هاي فیزیک، شیمی، زیست و رایانه به عنوان نفرات برتر انتخاب و به مرحله استاني راه يافتند.

مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی رایانه نظری اردیبهشت ماه سال آینده با حضور دانش آموزان برتر مرحله منطقه ای استان البرز برگزار خواهد شد.