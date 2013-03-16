آخرین پیامک های سردار شهید پاریاب/ خجالت می کشم که شهید نشدم

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان یک طلبه از همه عزیزان خواهش می کنم که تنها گریه کن رفتگان نباشیم و تا هستند به یادشان باشیم، اینکه یک نفر در اوج تنهایی باشد و تا فوت کرد گرداگردش گریه و شیون کنیم هنر نیست.

پاریاب گمنام زندگی کرد و گمنام رفت

وی بیان داشت: حاج احمد پاریاب مایه رحمت شهرستان قرچک بود، گمنام زندگی کرد و گمنام رفت؛ اگر حقیقت زندگی حاج احمد را بگوییم صلاح نیست و اگر هم حقیقت ها را نگوییم باز هم صلاح نیست، در همین حد بگویم کسانی که به این جانباز و مشکلاتش رسیدگی نمی کردند باید در آن دنیا جواب بدهند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک پیرامون وضعیت فرمانده شهید گردان "شهادت" لشگر 27 محمد رسول الله(ص) گفت: بارها حاج احمد به من می گفت با مردم این شهر و بسیجیان صادق و پاکش مأنوس شده است؛ حاج احمد در اوج غربت زندگی کرد و در اوج غربت از دنیا رفت، او در میان نزدیکانش نیز غریب بود؛ روزی که یاد حاج احمد ها فراموش بشود ارزشها رو به زوال می روند؛ حاج احمد مدتی کوتاه در میان ما بود اما شهرستان قرچک تا ابد به عطر او معطر است.

ماجرای آخرین اس ام اس شهید پاریاب

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قرچک پیرامون پیامکهای رد و بدل شده بین او وشهید پاریاب اظهار داشت: بارها پیامکهایی با مضمون "از خودم خجالت می کشم که شهید نشدم" و "دعا کنید زودتر شهید بشوم" برای من ارسال می کرد، تمامی درد دل هایش را می گفت و سینه ای پر درد داشت.

وی افزود: طبق شواهد، آخرین پیامکی که از گوشی شهید در لحظات قبل از شهادتش ارسال شده به بنده بوده و متن آن به این شرح است: "بابت همه زحمتهایی که به شما و مردم قرچک دادم عذر می خواهم!"

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی ادامه داد: البته بنده نیز در جواب او یک دوبیتی که از قبل برای وی سروده بودم را برایش ارسال کردم: "دلا از عالم هجران گذر کن/ به شوق وصلت خوبان سفر کن/ برو سوی نگار نازنینم/ ز درد بی کسی او را خبر کن".

زندگینامه سردار جانباز شهید احمد پاریاب

وی از 16 سالگی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت و در عملیات‌هایی همچون والفجر مقدماتی، والفجر یک، خیبر، بدر، کربلای پنچ حضوری فعال داشت.

مجاهدت، هوشمندی به همراه شجاعت و مقاومت احمد پاریاب موجب شد، پس از مدتی به عنوان فرمانده گروهان و پس ازآن در کسوت فرمانده گردان‌های "حبیب ابن مظاهر" و" شهادت " لشگر 27 محمد رسول الله (ص) در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل ایفای نقش کند؛ وی از همرزمان نزدیک شهید همت بود.

احمد پاریاب در عملیات مختلف مجروح و در عملیات غرور آفرین خیبر نیز دچار جراحات شدید شیمیایی شد؛ وی در زمان جنگ در اکثر عملیات‌های دفاع مقدس حضور داشت و سال‌ها از جراحاتی که بیشتر در عملیات خیبر دامنگیرش شده بود، رنج می‌ برد.

این شهید والامقام پس از تحمل 29 سال درد و رنج ناشی از جراحات جنگی، 22 اسفند سال 1391 با سرکشیدن جام شهادت به آرزوی دیرینه‌اش دست یافت و به یاران و همرزمان شهیدش پیوست.

سردار جانباز شهید احمد پاریاب مدتها ساکن شهرستان تازه تأسیس قرچک بود و از این شهید والامقام دو فرزند به یادگار مانده است.

گفتگو و عکس: میلاد زارعی