بازگشت به ارزش های اسلامی تنها راه مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي است

حجت الاسلام علي محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عوامل بد حجابي در جامعه و پيشينه پوشش و حجاب در ساير اديان افزود: در برخي از اين اديان از جمله يهوديت مسئله حجاب آنقدر اهمیت داشته که بزرگترين اهانت و مجازات براي زنان برداشتن روسري از سر آنها بوده است.

وی ادامه داد: نا آگاهي جوانان و فاصله گرفتن آنها از معارف ديني، برنامه ريزي دقيق دشمنان در اين جهت و خود باختگي بعضي از عناصر داخلي از علل اصلي اين پديده ناهنجار اجتماعي است.

حجت الاسلام محسن زاده تأکید کرد: خانواده ها ، مراکز آموزشي به ويژه آموزش عالي ، مسئولين دستگاه هاي اجرائي بايد بااين روند ناپسندبه صورت هماهنگ و برنامه ريزي شده مقابله کنند.

وی همچنین بیان داشت: در اينكه حجاب از ارزش هاي مهم و از اصول مسلم رفتار اجتماعي در اسلام است، هيچ ترديدي نيست نظامي كه نام «جمهوري اسلامي» را بر خود دارد ملزم به پاسداري از حريم ارزش هاي اسلامي از جمله حجاب است.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه اظهار داشت: اميرمؤمنان علي (ع) در زمينه حجاب مي فرمايد خداوند حدود و مرزهايي قرار داده است. از آنها تجاوز نكنيد و واجبات و فرايض ديني قرار داده آنها را ترك نكنيد.

وی اذعان داشت: لباس مناسب آن است كه پوشاننده حريم انسان باشد، به نحوي كه باعث جلب توجه محيط نگردد همچنين لازم است حجاب را به عنوان يك فرهنگ و سنت در جامعه به تصوير بکشیم.

حجت الاسلام محسن زاده با ابراز به اینکه يكي از امتيازات احكام اجتماعي اسلام اين است كه از ابعاد مهم انساني هم برخوردار می با شد خاطرنشان کرد: هر دعوتي كه اسلام براي انجام كاري از انسان كرده، در نهايت براي حفظ كرامت انساني اوست و دعوت به حجاب نيز از اين قاعده مستثنا نيست و حجاب در نهايت در خدمت حفظ شأن انساني زن است.