به گزارش خبرنگار مهر، اكبر عليپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای اشتغال مددجویان کمیته امداد، اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه‌های کمیته امداد برای خودکفایی مددجویان، ایجاد اشتغال برای این خانواده‌ها است که کارهای بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی اذعان داشت: در راستای سیاست‌های جدید کمیته و نام‌گذاری امسال از سوی رهبری به عنوان سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی کمیته امداد این شهرستان تسهیلاتی را برای حمایت از کار برای مددجویان ارائه کرده است.

علی‌پور ادامه داد: کمیته امداد گناوه در سال جاري تعداد 647 پرونده طرح خوداشتغالي و مشاغل خانگي به ارزش بیش از 47میلیارد ريال به بانك‌هاي عامل ارسال کرده كه پس از گذراندن مراحل پرونده سازي بانكي تاكنون 168 طرح اشتغال به ارزش بیش از 12میلیارد ريال مددجويان جوياي كار و اشتغال پرداخت کرده است.

مدير كميته امداد شهرستان گناوه اضافه کرد: ميزان تعهد شده به شهرستان گناوه تعداد 208 شغل بوده كه تاكنون تعداد 263 شغل در سامانه ثبت شده كه اين کمیته در اين زمينه 127 درصد رشد و موفقيت كسب کرده است.

وی از اجرای طرح سوء تغذیه در شهرستان گناوه خبر داد و افزود: تعداد 140 نفر از كودكان داراي سوء تغذيه جامعه هدف كميته امداد امام خميني (ه) از سبد غذايي طرح سوء تغذيه اين نهاد برخودار شدند.

عليپور ادامه داد: در راستاي توانمندسازي و بالا بردن سطح آكاهي خانواده‌هاي جامعه هدف، رسيدگي و مساعدت لازم در زمينه‌هاي درماني، بهداشتي و ارتقای سطح سلامت از جمله اهداف ارزشمند اين نهاد است.

وي تصریح کرد: اين سبد غذايي شامل مرغ منجمد، ماكاروني، شير پاكتي، عدس قرمز، لوبيا چيتي به ارزش 56 ميليون ريال به كودكان بهرمند از اين طرح تحويل شده است که در طي سال جاري اين طرح در دو مرحله به ارزش مبلغ 68 ميليون ريال پرداخت شده است.