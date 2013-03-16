نوسازی مبلمان ایستگاه های مترو جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به این مطلب گفت: با توجه به موقعیت مذهبی و تاریخی شهرری، در ایام نوروز 92 این منطقه میزبان حجم بالایی از مسافران نوروزی و زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است که به منظور زیباسازی و بهبود سیمای عمومی شهر و در راستای اجرای طرح استقبال از نوروز 92، مبلمان شهری ایستگاه های مترو شهرری و جوانمرد قصاب نوسازی شده است.

داود دانشور به اجرای بیش از 20 عنوان برنامه در قالب زیباسازی نماهای شهری همزمان با روزهای پایانی سال اشاره کرد و افزود: اجرای چهار هزار مترمربع نقاشی دیواری در معابر اصلی و مبادی ورودی، تعویض مبلمان شهری بلوار شهید مدرس و بوستانهای سطح منطقه، اجرای نقاشی دیواری با تکنیک کاشی شکسته، اجرای طرح نقش برجسته با استفاده از بتن و رنگ آمیزی سه هزار و 50 مترمربع از مبلمان شهری و 322 هزار متر طول جداول از جمله این اقدامات است.

وی تصریح کرد: هفت سفره هفت سین در میادین اصلی منطقه 20 تهران گسترده می شود و بیش از چهار هزار مترمربع از فضاهای تبلیغات محیطی این منطقه به پیامهای تبریک و عبارات تحویل سال نو اختصاص می یابد.

کارگاه آموزشی پیشگیری از خطرات سه شنبه آخر سال در مدارس منطقه 20 تهران

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 20 تهران به منظور کاهش خطرات چهارشنبه آخر سال از برگزاری کارگاه های آموزشی در مدارس این منطقه خبر داد.

محسن کریمی گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام چهارشنبه آخر سال و به منظور فرهنگسازی و تغییر نگرش و آشنایی شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان با خطرات استفاده از مواد محترقه و آتش زا کارگاه های آموزشی با عنوان پیشگیری از خطرات چهارشنبه آخر سال در 11 مدرسه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا همایشی نیز در کانون سمیه با حضور تعدادی از نوجوانان و جوانان برگزار شد، افزود: در این کارگاه ها با حضور کارشناسان سازمان آتش نشانی دانش آموزان با انواع مواد محترقه و خطرات و عواقب استفاده از آن، خسارات جانی و مالی آنها و برخی حوادثی که در سالهای گذشته برای مصرف کنندگان مواد آتش زا پیش آمده است، آشنا شدند.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 20 تهران با بیان اینکه فرهنگسازی و ارتقای آگاهیهای شهروندان به ویژه دانش آموزان از جمله راهکارهای مهم برای پیشگیری از وقوع بحران است، بیان داشت: به منظور پیشگیری و کاهش خسارات جانی و مالی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به اطلاع رسانی و ترویج و اشاعه فرهنگ ایمنی با تهیه و توزیع بروشور و سی دی آموزشی در سطح منطقه اقدام شده است .