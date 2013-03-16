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۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

هنرپیشه هالیوودی در خدمت برنامه‌های سلامت پوتین

هنرپیشه هالیوودی در خدمت برنامه‌های سلامت پوتین

ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه با استیون سگال بازیگر هالیوودی برای اجرای طرح سلامت در کشورش همراه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ولادیمیر پوتین که علاقه زیادی به گذشته و تاریخ روسیه دارد با بازگشت به دوره ژوزف استالین، قصد دارد تا طرحی را برای سلامت فیزیکی مردم روسیه  اجرا کند. او با ظاهر شدن با استیون سگال بازیگر فیلم‌های اکشن هالیوودی در یک مدرسه هنر، گفت قصد دارد تا این طرح را به میان جوانان ببرد.

پوتین در دیدار از این مدرسه و در نشستی که با حضور شماری از دولتمردان و مسئولان مدرسه داشت گفت توجه به آموزش سلامت فیزیکی ریشه در سیستم دوره جماهیر شوروی دارد.

او گفت: فکر می‌کنم کاملا صحیح باشد که از تجربیات مثبت دوره‌های گذشته استفاده کنیم  و برنامه "گ.ت.او" را در کشور دوباره راه بیندازیم. این برنامه در دهه 30 قرن بیستم و در دوره استالین اجرا می‌شد.

با توجه به این که فیلم‌های اکشن سگال در روسیه محبوب هستند و او تاکنون چندین‌بار با رییس‌جمهوری دیدار کرده است، به نظر می‌رسد این بار این دو با هم برنامه‌های جدی‌تری را در نظر دارند.

پوتین که از ماه مه (اردیبهشت) یک دوره 6 ساله جدید ریاست جمهوری را در روسیه آغاز کرده است نسبت به دوره جماهیر شوروی حس نزدیکی عمیقی دارد.

پوتین 60 ساله که بیش از 13 سال در قدرت بوده، همواره سعی می‌کند تا بگوید به زندگی سالم اعتقاد دارد و اهل جودو است. او دارای کمربند سیاه در جودو است و الکساندر لوکاشنکو رییس جمهور بلاروس گفته است پوتین در یک بازی جودو به کمرش بدجوری آسیب وارد کرده است.

کد مطلب 2019617

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