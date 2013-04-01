مخفی ماندن قبر حضرت زهرا(س) علامت سؤالی برای تشخیص حق از باطل است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نصیری، رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شهادت حضرت زهرا(س) گفت: افزون بر آیاتی که در شأن و مقام حضرت هست، امام صادق(ع) فرمودند: برترین زنان عالم حضرت زهرا(س) است.

وی با بیان اینکه از نظر شخصیت دو نکته خیلی مهم است، افزود: اول اینکه امام صادق(ع) فرمودند: اگر خداوند حضرت امیر(ع) را نمی آفرید، از آدم تا خاتم حضرت زهرا(س)، کفو و همتایی نداشت. این جمله، جمله بسیار با معنایی هست. اگر پیامبر(ص) را استثناء کنم همه انبیاء و حتی پیامبران اولوالعزم، افراد دارای مقامات بالایی و برگزیدگان همه انسانها بودند، حتی چهره هایی در میانشان هست که قرآن بارها از آنها تمجید کرده است، اما طبق این روایت شخصیت حضرت زهرا(س) از همه آنها بالاتر است، یعنی هیچ کدام از آنها در کفو ایشان نیستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه ما حضرت امیر(ع) را بعد از پیامبر(ص)، دومین شخص آفرینش می دانیم، بیان کرد: اگر این طور معنا کنیم نشان می دهد که حضرت برابر دومین شخص آفرینش هستند که خیلی جمله مهمی است. نکته دیگر که امام(ره) در کتاب خود اشاره کردند، مقام تحدیث یعنی هم‌سخنی ایشان با فرشتگان است که اهل بیت(ع) فرمودند: ایشان محدثه بوده و روایت هم می گوید که بعد از رحلت پیامبر(ص)، جبرئیل نزد حضرت می آمد و گزارش امت را می داد.

نصیری در ادامه سخنانش تصریح کرد: این مقام کمی نیست که ایشان به مقام تحدیث که مقام ائمه(ع) است رسیده باشد که فرشته با ایشان هم سخنی داشته باشد. نکته دیگری که باید اینجا مورد توجه قرار گیرد کوتاهی عمر و شهادت مظلومانه و بیماریها و سوز و گدازها و تأکید بر اینکه قبر ایشان پنهان بماند به نظرم به گونه ای حضرت با وجود و هستی خودش پیامی تکان دهنده به همه عالم به ویژه مسلمان دارند، یعنی این یک کار خیلی بزرگی است.

این محقق و نویسنده کشورمان اظهار داشت: مثلا با کاری که امام حسین(ع) در کربلا انجام داد علامت سؤالی همواره روبروی مردم جهان خواهد ماند که چرا امام حسین(ع) چنین کاری انجام داد؟ حضرت زهرا(س) بزرگترین یادگار پیامبر(ص) است، شیعه و سنی نقل کردند که پیامبر(ص) چه علاقه ویژه ای به ایشان داشته است و چقدر به ایشان ارادت می ورزید. میلیونها نفر مسلمان در سال به مکه و مدینه می روند و می بینند که خبری از قبر دختر پیامبر(ص) نیست. ایشان با همه وجود و همه هستی اش خواست این جریان انحراف در مسأله امامت و ولایت را به گوش همه برساند.

وی افزود: اینها کاری کردند در تاریخ اسلام که بسیاری از حقایق را وارونه نشان دادند که هنوز آثارش را در طیفی از مسلمانان و اندیشمندان به ویژه وهابیها می بینیم. به نظر هم می رسد که این کار، فداکاری بزرگی از ناحیه ایشان بوده است که حاضر شده است چه در حال حیات و چه بعد از ارتحال از خودش سند زنده و گویایی را بر جای بگذارد که هر کسی نام حضرت زهرا(س) به ذهنش برسد مسأله دفاع از ولایت و مظلومیت حضرت امیر(ع) و ائمه(ع) به ذهنش تداعی کند و بگوید اگر خلفا بر حق بودند، چرا حضرت زهرا(س) با خشم و غضب چشم از جهان فرو می بندد و اجازه ملاقات آنها را نمی دهند. چرا اجازه نمی دهد آنها حاضر شوند و قبرش آشکار باشد.

استاد دانشگاه علم و صنعت در پایان سخنانش تأکید کرد: البته گمان می کنم که در مورد جامعه زنان باید کار جدی صورت گیرد و تلاش صورت گیرد تا چهره حضرت زهرا(س) بیشتر و بهتر آشکار شود، حضرت زهرا(س) فقط چهره یاس کبود نیستند، فقط این گونه نیست که ما فقط حزن و غم و اندوه اش را بازگو کنیم. زنی پر کار و پر تلاش که در همسرداری، فرزندداری، خانه داری و در زهد و حضور در اجتماعش ممتاز است. حضور ایشان در همه این ابعاد می تواند درس باشد و ایشان به عنوان الگو معرفی شوند.