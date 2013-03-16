سال 91، براي ورزش قم پربار بود/ افتخارآفريني 34 قهرمان در ميادين برون مرزي

سيدمهدي غياثي در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح كرد: سالي كه به فرموده مقام معظم رهبري به سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده بود، در مجموع براي ورزش قم پربار بود و ورزشكاران قمي در ميادين مختلف داخلي و خارجي افتخارات زيادي كسب كردند.
تحول در توسعه و عمران ورزش قم و رشد ورزش همگاني
وي ادامه داد: در بخش عمراني تحولات بسيار خوبي در ورزش قم شاهد بوديم و در توسعه ورزش همگاني جهش قابل ملاحظهاي رخ داد و افزايش جمعيت ورزشكاران بيمه شده نيز نشان از گرايش بيش از پيش جامعه به محيط سالم و پاك ورزش دارد.
غياثي ادامه داد: افتخارآفرينان ورزش قم در سال جاري موفق به كسب بيش از 50 مدال از مسابقات و ميادين بين المللي، آسيايي و جهاني شدهاند كه اين ميزان مقام و افتخار گرانها توسط 34 ورزشكار از پيكارهاي رشتههاي ورزشي تيمي و انفرادي در ميادين برون مرزي كسب شده است.
برنامهمحوري عامل توسعه ورزش قم
وي عنوان داشت: تمام آنچه كه به عنوان موفقيتهاي ورزش قم در سال 1391 نام برده شده همگي حاصل كار گروهي و برنامه ريزي اصولي در سيستم ورزش قم است كه يك سال پيش در چنين موقعي در جلسه تخصصي شوراي راهبردي اين اداره کل با هدف برنامههاي توسعه ورزش قم در سال 91 مصوب شد.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: به منظور تدوين برنامههاي توسعه ورزش قم در سال آينده نيز قطعا کميته تخصصي ذيل شوراي راهبردي اداره کل ورزش و جوانان استان قم برنامههاي متنوعي خواهد داشت.
برنامه ريزي توسعه ورزش قم در سال 92 در شوراي راهبردي
وي در ادامه با اشاره به اهداف برگزاري اين شورا، عنوان داشت: اين جلسه با حضور کارشناسان حوزه معاونت توسعه امور ورزش، معاونت ورزش بانوان و کارشناسان واحد آمار و روابط عمومي برگزار ميشود، جلسهاي كه قطعا تصميمگيريها در آن توسعه و گسترش ورزش استان قم را به همراه خواهد داشت.
غياثي تصريح کرد: اين جلسه با هدف نظارت و ارزيابي عملکرد ورزش استان در سال جاري و برنامه ريزي و تعيين سياستهاي ورزش استان قم در سال 1391 برگزار خواهد شد و نحوه جمعبندي عملکرد هيئتهاي ورزشي استان قم در سال جاري و ارزيابي و تحليل عملکرد يک ساله آنها از جمله مهمترين موضوعات مطرح شده در جلسه شوراي راهبردي اداره کل ورزش و جوانان خواهد بود.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: همچنين در اين جلسه نحوه تدوين و تصويب برنامههاي ورزشي سال 1392 هيئتهاي ورزشي در قالب تقويم ورزشي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
كسب مدالهاي رنگارنگ از ميادين برونمرزي و حضور 50 تيم در ليگهاي كشور
وي ادامه داد: لزوم تشکيل به موقع مجامع ساليانه هيئتهاي ورزشي در آغاز سال آينده و تحليل کمي و کيفي عملکرد سال قبل و برنامههاي سال آينده هيئتهاي ورزشي در اين جلسه مورد تاکيد قرار ميگيرد و در جدول زمانبندي، تاريخ تشکيل جلسات مجامع با هيتهاي ورزشي در اسرع وقت تنظيم و ابلاغ خواهد شد.
غياثي در ادامه به عملكرد هيئتهاي ورزش استان قم در سال جاري اشاره كرد و ياد آور شد: با اين كه امسال كمبودها و كاستيهاي را در بخش بودجه و اعتبارات براي ورزش كشور داشتيم اما اين اداره كل با همت و تلاش هيئتهاي ورزشي استان كوشيد تا ورزش قم سالي موفق را سپري كند.
وي تاكيد كرد: كسب مدالهاي رنگارنگ از مسابقات مهم برون مرزي اعم از بين المللي، آسيايي و جهاني و همچنين حضور بيش از 50 تيم در مسابقات ليگهاي ورزش كشور در رشتههاي مختلف نشان دهنده اين است كه قم در ورزش پيشرفتهاي خوبي در سال جاري داشته است.
نظر شما