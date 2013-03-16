به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه مطالعات استفاده از پساب تصیفه‌خانه‌های استان تهران صورت گرفته به طوری که مقرر شده است تا سال 1410 بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون متر مکعب از پساب تصیفه خانه‌های استان تهران برای مصارف کشاورزی و صنعت استفاده شود، افزود: میزان استفاده از پساب تصیفه‌خانه‌های استان تهران 150 میلیون متر مکعب است که به دشت‌های ورامین و پاکدشت بابت مصارف کشاورزی منتقل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: برخورد با چاه‌های غیرمجاز آب و ساخت و سازهای حریم رودخانه استان شدت می‌گیرد به طوری که ۲۱ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که از سال آینده برخورد با آنها شدت خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: در شهر تهران 12 هزار حلقه چاه شرب و بهداشتی وجود دارد که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، همچنین به 500 حلقه چاه شرب و بهداشتی شهر تهران پروانه بهره‌برداری داده شده است و این چاه‌های بهداشتی در شبانه‌روز 25 متر مکعب حق برداشت آب دارند. در حال حاضر شهرداری‌ها 300 میلیون متر مکعب از چاه‌های مجاز و غیرمجاز آب برداشت می‌کنند که یک چهارم آب شرب تهران می‌شود.

ارتقایی در مورد برداشت بی‌رویه آب از دشت‌ها گفت: در طول 40 سال گذشته برداشت آب از دشت ورامین به حدی بی‌رویه بوده است که در این مدت 40 متر مکعب از سطح آب پایین رفته است و در اثر برداشت آب از دشت‌های شهریار، هشتگرد و ورامین زمین نشست کرده است، بنابراین باید به مردم این مناطق پیام داده شود که اگر به برداشت بی‌رویه خود ادامه دهند دیگر آبی برای شرب و کشاورزی نخواهند داشت.

وی در مورد برنامه‌های سال 92 این شرکت گفت: علاوه بر برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها با هماهنگی‌های صورت گرفته با استانداری ها و فرمانداری ها با چاه‌های غیرمجاز نیز برخورد می شود و در محدوده استان تهران حدود 16 هزار حلقه چاه مجاز وجود دارد که از این چاه‌ها دو میلیارد و 100 میلیون متر مکعب در سال برداشت می‌شود. در استان تهران نیز 21 هزار چاه غیرمجاز وجود دارد که از آنها نیز سالانه 280 میلیون متر مکعب برداشت می‌شود.

ارتقایی با تاکید بر اینکه در سال آینده قرار است با چاه‌های غیرمجاز و افرادی که قصد حفر چاه‌های غیرمجاز دارند برخوردار شود، عنوان کرد: به زودی با افرادی که در حریم رودخانه‌ها اقدام به ساخت و ساز کرده اند برخورد خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر حدود 200 میلیون متر مکعب در جنوب تهران آب از دسترس خارج می‌شود که به آن پساب‌های نامتعارف می‌گویند، بنابر این اگر بتوانیم با پیمانکاران چینی به توافق برسیم می‌توانیم آب‌های آلوده را از زیر پای کشاورزان و مردم جمع‌آوری کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: از مهر‌ماه سال 91 تاکنون 217 میلیمتر بارندگی در استان تهران داشته ایم که در مقایسه با سال گذشته که 274 میلیمتر بوده، 21 درصد کاهش داشته است و ذخیره سدهای ‌تأمین‌کننده آب شرب تهران نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه آب شرب سد امیرکبیر از 147 میلیون متر مکعب به 121 میلیون متر مکعب، سد لتیان از 65 میلیون متر مکعب به 50 میلیون، سد طالقان از 353 میلیون به 272 میلیون متر مکعب رسیده است، افزود: آب سد ماملو به عنوان تنها سدی که حجم آن افزایش یافته مطرح است به طوری که سال گذشته 61 میلیون متر مکعب ذخیره داشته که در سال جاری به 157 میلیون متر مکعب رسیده است.