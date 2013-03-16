به گزارش خبرگزاري مهر، توزيع ميوه تنظيم بازار نوروز 92 در استان خراسان رضوي، از امروز 26 اسفند ماه آغاز شد.

در جلسه شوراي نظارت و كنترل بازار استان خراسان رضوي، ضمن اعلام زمان توزيع سهميه ميوه استان از اين تاريخ، نرخ مصوب عرضه پرتقال به ازاي هر كيلو 14000 ريال و نرخ مصوب عرضه سيب 14 هزارو 500 ريال تعيين شد.

بيش از 140 واحد صنفي منتخب با پراكندگي مناسب در سطح شهر، همه بازارهاي ميوه و تره بار شهرداري مشهد، 15 واحد سيار توزيع ميوه در سطح شهر در حال حاضر با نصب پرده در محل مشخص شده و ميوه نوروزي را به مردم عرضه مي كنند

در شهرستانها نيز ميوه تنظيم بازار در واحدهاي منتخب توزيع مي شود.