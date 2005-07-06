يك كارشناس فرهنگي: بايد از دخالت دادن سلايق شخصي در مديريت فرهنگي جلوگيري كرد

"احمد كلانتري"، مدير گروه ورزش، مسابقات و سرگرمي شبكه دوم سيما در گفت وگو با خبرنگار تلويزيون "مهر" در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما اولويت هاي دولت جديد در عرصه فرهنگ و هنر بايد به چه ترتيبي باشد، گفت: قبل از هر چيزلازم است تعريف مختصري از واژه فرهنگ داشته باشيم، فرهنگ در واقع به شيوه اي از زندگي اطلاق مي شود كه اعضاي يك جامعه آن را فرا مي گيرند و عمل مي كنند و همواره از نسلي به نسلي ديگر انتقال مي دهند. به نظر من آن چيزي كه در اين مقطع بايد مورد توجه و اهتمام مسوولان اخير قرار بگيرد، كوتاه كردن و كم كردن فاصله بين فرهنگ آرماني و فرهنگ واقعي جامعه است، تا جامعه دچار گسست فرهنگي نشود. به هر ميزان كه جامعه از فرهنگ آرماني خويش فاصله بگيرد، طبعاً به همان نسبت نيز، گسست فرهنگي افزايش خواهد يافت. اين اتفاق يعني كم رنگ شدن ارزش ها، يعني توجه بيشتر به ارزش هاي مادي كه در نهايت اين امر منجر به تناقض بين سياست ها و رفتارهاي واقعي در جامعه مي گردد.

وي بار ديگر تاكيد كرد : به طور كلي فرهنگ و هنر هر كشور متاثر از آداب و رسوم، سنت ها، مذهب، تمدن و ارزش هاي حاكم بر آن كشور است، اگر چه در بحث نظري نگاه كلي مسوولان امر فرهنگ، نگاه واحدي است، وليكن در بخش اجراء بعضاً دچار انحرافاتي مي شود كه اين انحراف بيشتر به واسطه دخالت دادن نظرات و سلايق شخصي است كه بايد از آن جلوگيري نمود.

وي خاطر نشان ساخت: درهمين راستا توجه ويژه به هنر فيلم سازي ومتاثر به عنواه جذاب ترين و پرمخاطب ترين و تاثيرگذارترين رشته هاي هنري، اثري اجتناب ناپذيراست و بايد با نهادينه كردن سياست ها و ملاك ها نسبت به رشد و اعتلاي آن اقدام نمود تا دچار آفت زدگي نگردد. احياء و رشد هنرهاي بومي و محلي كه ريشه در باورهاي ديني وملي مردم اين مرز و بوم دارد و همواره مبين تمدن و افتخارات ارزشمند كشورها مي باشند، از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

كلانتري در پاسخ به اين سوال كه براي دولت جديد در مديريت كلان فرهنگي چه الگويي را پيشنهاد مي كنيد، گفت: بهترين مدل فرهنگي براي هر جامعه اي، مدلي است كه برخاسته از فرهنگ و سنن و ارزش هاي ملي و مذهبي آن جامعه است، لذا كشور ايران با قدمت بسيار و تمدن غني و تنوع اقدام مي تواند الگوي مناسبي را ارائه دهد، كافي است كه مردم و به ويژه جوانان برومند كشورمان و همچنين سياست گذاران فرهنگي كشور خودشان را باور كنند و با اعتماد به نفس بالا و در نظر گرفتن شرايط و مقتضايات زمان و بهره گيري از تكنولوژي روز دنيا و استفاده از تجربيات موفق جهان نسبت به طراحي و تدوين مدل مناسب اقدام نمايند.