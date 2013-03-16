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۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

جذب 120 عضو هیات علمی جدید در دانشگاه مازندان

جذب 120 عضو هیات علمی جدید در دانشگاه مازندان

رئیس دانشگاه مازندران از جذب بیش از 120 عضو هیات علمی جدید در فراخوان شهریور سال 92 خبر داد .

دکتر احمد احمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه مازندران به فاصله دو سال بیش از 110 رشته ارشد و دکتری دایر شده و بیش از 130 نفر عضو هیات علمی جذب شده است.

وی با بیان اینکه در فراخوان شهریور 92 بیش از 120 نفر دیگر نیز جذب خواهند شد، تصریح کرد: با جذب هایی که صورت می گیرد امیدواریم تا پایان سال 92 به نرم نسبت استاد به دانشجو که مورد تایید وزارت علوم است، دست یابیم.

رئیس دانشگاه مازندران یادآورشد: به دلیل جدا و مستقل شدن دو دانشکده دانشگاه مازندران، 200 نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه جداشدند بنابراین مجوز پذیرش 330 عضو هیات علمی توسط دانشگاه اخذ شد که تا کنون 130 نفر جذب شده است.

کد مطلب 2019719

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