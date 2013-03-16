به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید توکلی بینا با اشاره به مهندسی مجدد تصفیه خانه اصلی و تصفیه خانه فوری اضطراری شماره یک آب قم اظهار داشت: با مجموعه اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت ضمن افزایش ظرفیت تصفیه خانه اصلی، چرخ تصفیه خانه فوری و اضطراری شماره یک قم پس از 15 سال مجدداً به حرکت درآمد.

وی همچنین از احداث و راه اندازی تصفیه خانه فوری و اضطرای شماره 2 قم در کنار تصفیه خانه اصلی خبر داد و گفت: این تصفیه خانه طی حدود یک سال احداث شده و آماده بهره برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم هزینه مجموعه اقدمات صورت گرفته به منظور افزایش ظرفیت تصفیه آب را 20 میلیارد ریال اعلام کرد و با بیان اینکه با مهندسی مجدد تصفیه خانه های فعلی و احداث و راه اندازی تصفیه خانه جدید حدود 2 هزار لیتر در ثانیه توان تصفیه آب افزایش یافت، خاطرنشان کرد: با توجه به ورود کامل آب سرشاخه های دز به تصفیه خانه در روزهای پایانی سال 91، آمادگی کامل دریافت و تصفیه آب مورد نیاز شهر قم را داریم.

وی با اشاره به پیچیدگی های فنی نحوه توزیع یکنواخت آب در شبکه آبرسانی خاطرنشان کرد: با ممیزی و مهندسی مجدد خطوط انتقال و شبکه اصلی شهر قم توسط متخصصان و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب و انجام اصلاحات لازم با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال امکان توزیع یکنواخت آب شیرین و گوارای سرشاخه های دز در تمام سطح شهر فراهم شده است.

توکلی بینا در پایان از مردم خواست هنگام روز به ویژه ساعت های پایانی سال که مصرف آب به شدت بالا می رود در مصرف آب صرفه جویی کرده و سعی کنند در ساعات شب از آب استفاد کنند تا بتوانند فشار مناسبی را از شبکه داشته باشند.

