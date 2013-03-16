به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع گروهی از فعالان سیاسی استان‌های مختلف کشور گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی، رقابت‌های جدی و حتی اختلافاتی با هم داشته‌اند ولی فقط در 2 مقطع زمانی سال‎های 59-1358 و همچنین یکی دو سال اخیر، شرایط سیاسی به گونه‌ای بود که متأسفانه گروه‌هایی به تکفیر سیاسی رقبای خود روی آوردند؛ بی‌تقوایی سیاسی سالهای اخیر نیز کم سابقه است.

روحانی افزود: فعالان سیاسی جناح‎های مختلف می‌توانند با ارائه‎ رفتاری عقلانی، جریان‌های خاصی را که هنر خود را نه در مدیریت و خدمت بهتر به مردم، بلکه در تهمت زدن به رقبای سیاسی خود می‎دانند، به حاشیه برانند. در این زمینه، آنچه درانتخابات ریاست جمهوری 1392 اهمیت دارد، تبلیغ ویژگی‎ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی و پرهیز از روش‎های تخریبی است، که متأسفانه برخی آغاز کرده‌اند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا کنون، با مشکلات جدی و در عین حال، فرصت‌های خوبی مواجه بوده است. اما مشکلات کنونی با مشکلات گذشته کاملاً متفاوت است. هر چند کنار این مشکلات فرصت‎هایی نیز به وجود آمده است.

روحانی افزود: تحریم‎های آمریکا موضوع تازه‎ای نیست اما تحریم‎هایی با این گستردگی و از سوی کشورهای مختلف، حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز بی‌سابقه بود. آن زمان عبور نفت کش‎ها از خلیج فارس و رساندن نفت ایران به بازارهای بین‎المللی، با دشواری‎ها و خطرات فراوانی مواجه بود ولی در عین حال هیچ کشوری نفت ایران را تحریم نکرده بود.



وی ادامه داد: پرونده ایران برای نخستین بار در شورای امنیت است. تحریم‎های غیرقانونی و ظالمانه و بی‎سابقه‎ای علیه ایران وضع شده است. گرچه این تحریم‎ها، موجب بالندگی در برخی صنایع کشور شده است ولی در مجموع فشار زیادی به زندگی مردم وارد آورده است. باید روحیه صلح طلب مردم ایران و اراده نظام برای صلح آمیز ماندن فعالیت هسته‌ای را برای جهان بیشتر تبیین نمود. بی‌تردید کاهش تحریم‎ها، می‎تواند فضای بهتری برای توسعه کشور فراهم آورد.



عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود گفت: در سال‎های اخیر فرصت‎های بسیار خوبی در منطقه به وجود آمده است که از آن به عنوان بیداری اسلامی یاد می‌شود؛ این تحولات که حرکت تدریجی منطقه به سوی آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد، می‌تواند فرصت ارزشمندی برای ایران باشد.

روحانی افزود: امروز مردم ایران به انتخابات به عنوان یک نقطه امید نگاه می‎کنند. آن‏ها فرصت چرخش را در انتخابات ریاست جمهوری می‌بینند و آن را نقطه‏ی عطفی در تحولات کشور تلقی می‎کنند. دوستان و دشمنان ایران در جهان نیز به دقت به انتخاب سال 92 ایران چشم دوخته‎اند. اگر مشارکت مردم در این انتخابات بالا و رقابت جدی باشد، حتما شرایط متفاوتی برای کشور فراهم می‌شود و فرصت برای حل مشکلات، بیشتر از امروز خواهد بود. نباید به دلیل برخی از مشکلات فرصت اقدام سرنوشت‌ساز برای کشور را از دست داد.



وی ادامه داد: برای حل مشکلات کشور، به رئیس جمهوری احتیاج داریم که توانمندی، ظرفیت و اعتبار سیاسی لازم برای تشکیل یک دولت کارآمد و فراجناحی با کمک مدیران توانمند کشور، صرفنظر از گرایش‌های جناحی آن‏ها را داشته باشد. تجربه نشان داد که یک جریان کوچک، نمی‌تواند گام‌های بلندی برای توسعه یک کشور بزرگ بردارد.



روحانی افزود: سیاستمدارانی که تجربه، آبرو و احترام اجتماعی خود را از انقلاب و خدمت به مردم کسب کرده‌اند، باید در شرایط ویژه کنونی به میدان بیایند تا دِیْن خود را به انقلاب و مردم ادا کنند؛ امروز جامعه به ایثار، بیش از منزه طلبی نیاز دارد.