به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلال حسینی پیش از ظهر شنبه در نشتی خبری در تشریح برنامه های نوروزی حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با تحویل سال جدید آیین " نقاره زنی" پیام نوروزی مقام معظم رهبری از طریق سیستم صوت در صحن ها و رواق های حرم رضوی پخش می شود.

وی با بیان اینکه حرم رضوی همه ساله میزبان مقام معظم رهبری در روز اول فروردین است، گفت: زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی ساعت 15 و30 دقیقه در رواق بزرگ امام خمینی(ره) میزبان مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام حسيني همچنین از پخش همزمان بیانات مقام معظم رهبری به زبان های اردو، عربی و انگلیسی در رواق های دارلرحمه ، کوثر و غدیر بارگاه منور رضوی خبر داد و افزود: در همین راستا متن سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم رضوی در کمتر از 12 ساعت به پنج زبان اردو، آذری، عربی، انگلیسی و فارسی در تیراژ12 هزار نسخه چاپ و منتشر می شود.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه داد: همچنین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به 5 هزار نفر در پنج قاره از طریق پست الکترونیک ارسال می شود.

وی گفت: به منظور تبیین سخنان حکیمانه رهبری سلسله نشست های تخصصی با عنوان "در مسیر ولایت" از 4 تا 8 فروردین با حضور اساتید برجسته چون آیت الله خاتمی در محل بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار می شود.

وی اظهار کرد: مراسم ویژه سال تحویل در حرم رضوی از صبح روز 30 اسفند از ساعت 10 و 30 دقیقه آغاز و برنامه ویژه تحویل سال نو بعد از نماز ظهر و عصر همراه با قرائت زیارت امین الله، مناجات نامه، دعای فرج، گفتگوی زندگی سبک زندگی دینی با حضور حجت الاسلام راشد یزدی و اجرای مجری تلویزیون حسینیان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در ایام تعطیلات نوروز650 سخنرانی با حضور سخنوران برجسته کشوری و استانی در اماکن، صحن ها و رواق های متبرکه بارگاه رضوی برگزار می شود، گفت: از این تعداد 406 سخنرانی بصورت عمومی، 91 سخنرانی ویژه زائران غیر ایرانی، 152 سخنرانی در اتاق های اینترنتی و به زبان های عربی، انگلیسی و اردو برگزار می شود.

معاون تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي افزود: قرائت دعای توسل، قرائت یکپارچه "عهد نامه رضوي" که این عهد نامه در 8 محور و در قالب معارف رضوی در ساعات پایانی سال 91 در حرم رضوی برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری 303 جلسه قرائت دعا و مناجات در ایام نوروز به منظور ارتقای سطح معنوی زائران خبر داد و افزود: همچنین 800 جلسه حلقه معرفت به صورت عمومی و تخصصی برای پاسخگویی به سئوالات و شبهات زائران بویژه زائران نسل جوان برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینی به برنامه های قرآنی این ایام در حرم رضوی اشاره کرد و گفت: برگزاری379 برنامه قرآنی، برگزاری 55 محفل انس با قرآن و کرسی های تلاوت قرآن در رواق دارلهدایه با حضور قاریان بین المللی کشوری، برگزاری 316 کارگاه آموزشی و نشست و تفسیر قرآنی برای نوروز 92در حرم رضوی تدارک دیده شده است.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی از تهیه و توزیع یک میلیون 350 هزار بسته فرهنگی در روز اول فرودین در بین زایران، مجتمع های بین راهی، و مراکز اقامتی و مجاوران بارگاه رضوی خبر داد و تصریح کرد: همچنین سامانه پاسخگویی بله سئوالات شرعی حرم رضوی همه روزه بجز روز های جمعه در ایام نوروز از ساعت 8 صبح تا 20 پاسخگو سئوالات مردم است.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه برنامه "مناجات‌ با معبود" براي دومین سال متوالی از ساعت 12 نیمه شب با حضور مداحان برجسته کشوری ویژه گروه‌ها و كاروان‌هاي زيارتي تدارك ديده شده است، گفت: به كليه زائران و كاروان‌هاي زيارتي كه در اين برنامه‌ها شركت مي‌كنند، هدايايي فرهنگي متناسب اهداء شده است.

وي با بيان اينكه ويژه برنامه‌هاي فرهنگي از سوي بخش اردوهاي زيارتي اين معاونت هر روزه به مشتاقان كاروان‌ هاي زيارتي خدمات ويژه ارائه مي‌شود، تصريح كرد: برگزاري سخنراني، مداحي، كارگاه‌ هاي آداب زيارت، مناجات‌ خواني و قرائت زيارت از برنامه‌ هايي است كه به صورت زنده يا در قالب‌ هاي صوتي و تصويري براي زائران گروهي بارگاه منور رضوي در ايام نوروز 92 اجرا مي‌شود.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی بیان داشت: ارائه خدمات در رواق دارالهدایه حرم رضوی برای اردو های زیارتی بصورت شبانه روزی و متناسب با سطح تحصيلات، مقطع سني و جنسيت گروه‌ ها در رواق دارالهدايه صحن جمهوري اسلامي ارائه مي‌شود.

معاون تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي از تهیه و توزیع یک میلیون 350 هزار بسته فرهنگی در روز اول فرودین در بین زائران و مجاوران بارگاه رضوی خبر داد.