به گزارش خبرگزاری مهر، اين رقابتها كه در پيست اسكي دربندسر آغاز شده بود با برگزاري بيش از 10 مسابقه به پايان رسيد. با نظر فدراسيون جهاني و حضور نماينده فني امتيازات خوبي را ورزشكاران براي كسب سهميه المپيك به دست آوردند.
در بخش مجموع امتيازات
آقایان
1- محمد كيادربندسري باشگاه مس آذربايجان با 1240 امتياز
2- مهدي سولقاني كافه رئيس 786
3- پوريا ساوه شمشكي مس آذربايجان 760
بانوان
1- مرجان كلهر مس آذربايجان 460
2- فروغ عباسي ليليوم 447
3- سميرا رجب بلوكات مس آذربايجان 430
آخرين مسابقه هفته پاياني نيز در رشته مارپيچ كوچك برگزار شد كه نتايج زیربه دست آمد:
آقایان
1- محمد كيادربندسري مس آذربايجان
2- حسين ساوه شمشكي مس آذربايجان
3- اميد تير ورميكا
بانوان
1- فاطمه كيادربندسري مس آذربايجان
2- فروغ عباسي ليليوم
3- ميترا كلهر ورميكا
نظر شما