به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در این دیدار ضمن خوش آمد گویی به سفیر جدید آفریقای جنوبی و ابلاغ سلام های خود به وزیر خارجه این کشور ، به روابط بسیار خوب دوکشور ایران و آفریقای جنوبی اشاره کرد و گفت: دو کشور دارای ظرفیتها و زمینه های بسیار متعدد و متنوعی برای ارتقای این روابط به خصوص در ابعاد اقتصادی و تجاری هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ابراز امیدواری کرد در دوره ماموریت سفیر جدید آفریقای جنوبی شاهد گسترش و توسعه بیش از پیش روابط بین تهران و پروتوریا به خصوص در عرصه های اقتصادی باشیم.

سفیر جدید آفریقای جنوبی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام های گرم وزیر خارجه کشورش به صالحی ، بر عزم و تاکید مقامات عالی کشورش برای پیگیری توسعه همه جانبه روابط با تهران تاکید کرد و ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت ایران در منطقه ، آمادگی کشورش را برای توسعه همکاریها در زمینه های مختلف اعلام کرد و پیگیری این امر در کمیسیون مشرک اقتصادی دو کشور تاکید کرد.