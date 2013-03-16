علیرضا حاجی ظهیری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح ملی امداد و نجات و راهنمایی مسافران نوروزی در مواقع اضطراری و وقوع حادثه در جاده توسط جمعیت هلال احمر استان قم صبح جمعه 25 اسفند آغاز شده و تا 17 فروردین 92 ادامه خواهد داشت.



وی بیان داشت: پایگاه ها و پست های امداد و نجات نوروزی جمعیت هلال احمر قم در 14 محل استان از جمله پایگاه جاده ای معصومیه (س)، سلفچگان و گرمسار به ترتیب در کیلومتر پنج اتوبان قم - تهران ، سلفچگان و کیلومتر 32 جاده قم – گرمسار مستقرمی باشد.



حاجی ظهیری ادامه داد: 2 پست امداد و نجات ویژه خواهران و برادران در محل عوارضی قم – تهران، یک پست در محل مجتمع خدماتی رفاهی مارال ستاره در کیلومتر 35 اتوبان قم – کاشان، یک پست در محل پلیس راه لنگرود، یک پست در قلعه چم واقع در جاده قدیم قم – تهران و یک پست جمعیت هلال احمر استان قم واقع در خیابان ساحلی قم از جمله پایگاه های ثابت امداد و نجات هلال احمر استان قم جهت خدمت رسانی به مسافران نوروزی در مواقع اضطراری و وقوع حادثه در جاده است.



وی اضافه کرد: سه پست امداد و نجات سیار نیز در کیلومتر 20 جاده قم – سلفچگان، محل پایین تر از پلیس راه جاده قدیم قم – تهران و امداد هوایی در محل عوارضی قم – تهران مستقر هستند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم تصریح کرد: 2 پایگاه خضر نبی (ع) و برف انبار فردو از جمله پست های بین شهری کوهستانی هستند که در کوه خضر نبی (ع) و روستای فردو به صورت سیار استقرار دارند.



وی عنوان کرد: خیمه هایی جهت راهنمایی مسافران نوروزی در 6 محل استان از جمله بلوار شهید امام موسی صدر(بوستان شهید بنیادی)، کمربندی کاشان به سمت جمکران(بوستان شهید هاشمی)، عوارضی قم - کاشان، میدان ولی عصر(عج)، مسجد مقدس جمکران و کوه خضر نبی برپا شده است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به پایگاه های راهنمایی مسافران نوروزی ابراز داشت: 30 پایگاه در داخل و اطراف قم به صورت ثابت و سیار با ارائه خدمات و برنامه هایی به مراجعه کنندگان همچون حضور روحانی جهت پاسخ به سوالات شرعی، برگزاری چادر سلامت و شادابی جهت گرفتن تست قند خون و فشار خون ، برگزاری نماشگاه عکس و کتاب و شبی با شهدا، برپایی ایستگاه صلواتی و مسابقات ورزشی همراه است.



حاجی ظهیری عنوان کرد: خط 147 با ندای "امداد" ، 24 ساعته آماده دریافت وقوع هر حادثه ای در جاده و راهنمایی مسافران بوده و در صورت نیاز با اعزام گروه امداد و نجات به محل حادثه دیده خدمات مورد نیاز را ارائه خواهد داد.