به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضامهرعلی سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی هدف از برگزاری همایش را ارتباط نزدیک مسولین هیات ها با فدراسیون برای رفع کمبودها و مشکلات موجود ، ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای نهفته در سراسرکشور و تقویت بخش خصوصی اعلام کرد. به اعتقاد وی برخلاف دیگر رشته های محبوب ورزشی همچون فوتبال ، کشتی وغیره این یک رشته ورزشی همگانی است که مخاطب آن خانواده ها هستند.

مهرعلی این همایش را به عنوان نطقه عطفی برای ایجاد بستری مناسب جهت استفاده از ظرفیت ها وپتانسیل های موجود دانست و برتوسعه هرچه سریعتر بخش بانوان تاکید کرد.

مهرعلی نوید تاسیس دانشگاه علمی کاربردی را تا پایان سال 1392 داد و هدف از آن را ارتقاء سطح علمی علاقمندان ودست اندرکاران این رشته و بهبود شرایط موجود برای همکاری و کمک تمامی اعضای این خانواده بزرگ ورزشی اعلام کرد.

در ادامه تعدادی از روسای هیات های استانها افتخارات ، کمبودها و مشکلات استان خود را مطرح کردند. درپایان این گردهمایی روسای هیات ها و مسولین کمیته ها در پنج کارگروه مجزا در خصوص زیر ساخت ها، استفاده از توانمندیهای موجود، توسعه ارتباطات ، منابع مالی اقتصادی ، آموزش و تدوین قوانین و مقررات مسابقات به هم اندیشی پرداختند.