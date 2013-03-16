به گزارش خبرنگار مهر، سهامداران بازار سرمایه امروز 926 میلیون و 140 هزار سهم را به ارزش سه هزار و 710 میلیارد و 503 میلیون ریال خریداری کردند. معاملات امروز بازار سهام، در 23 هزار و 591 دفعه انجام شد تا ارزش بازار سهام به 169 هزار میلیارد تومان برسد.

جزئیات معاملات نشان می دهد که شاخص کل با 143 واحد کاهش به 37 هزار و 855 واحد رسید و شاخص صنعت هم عدد 32 هزار و 765 واحد را برای خود ثبت کرد.

در عین حال، شاخص بازار اول با 141 پله کاهش به 29 هزار و 866 واحد رسید و شاخص بازار دوم هم تا 62 هزار و 661 واحد پایین آمد.