امیرحسین شریفیان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت مصدومیت علیرضا محمد، مدافع تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: علیرضا محمد که پیش از این با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرد، چند روز پیش به تمرینات گروهی ذوب‌آهن اضافه شد اما هنوز مشخص نیست که می‌تواند در بازی‌های آینده برای ذوب‌آهن به میدان برود یا خیر.

وی ادامه داد: در دو روز گذشته فعالیت‌های درمانی خود را روی او انجام داده‌ایم و تلاش می‌کنیم که او به بازی یکشنبه برسد اما نمی‌توانم بگویم او صددرصد در این بازی به میدان می‌رود.

وی اضافه کرد: تیم ما به جز علیرضا محمد هیچ بازیکن مصدوم دیگری ندارد و کادر فنی می‌تواند از سایر بازیکنان در دیدار فردا استفاده کند.

به گزارش مهر، ذوب‌آهن به جز علیرضا محمد که هنوز وضعیت او مشخص نشده، ‌در بازی فردا غایب دیگری ندارد و هیچ یک از بازیکنان ذوب‌آهن برای این مسابقه محروم نیستند.

پیام صادقیان، تنها محروم ذوب‌آهن در بازی هفته گذشته این تیم مقابل آلومینیون هرمزگان بود که او هم با گذراندن دوران محرومیت خود می‌تواند در بازی فردا برای ذوب‌آهن به میدان برود.