حذف بخشی از درختان "جهان نما"/ سه برابر درخت کاشته می شود

علیرضا اورنگی در مورد تغییر مسیر پروژه اتصال اتوبان همت به کرج که در پی قطع درختان پارک جنگلی و ملی جهان نما اتخاذ شد، به خبرنگار مهر، گفت: براساس توافقات صورت گرفته قرار شد مسیر به منتهی الیه پارک منتقل شود.



وی افزود: خوشبختانه این تغییر در نقشه های وزارت راه و شهرسازی اعمال شده است؛ ولی در اجرای این پروژه به اجبار بخشی از درختان حذف می شوند.



رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به اینکه آیا توافقی برای جایگزینی درختان قطع شده صورت گرفته، توضیح داد: توافق شده بر اساس تعریف ارائه شده از طرف سازمان جنگلها، توسط وزارت راه و شهرسازی تا سه برابر در خود پارک و بلکه در مسیر حاشیه راههای کرج فضای سبز ایجاد شود.



اورنگی افزود: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی باید طی دو سال نسبت به غرس و نگهداری از نهال های کاشته شده اقدام کند.



انتشار خبر قطع حدود 250 اصله درخت و نهال در پارک جنگلی جهان نمای کرج به بهانه ادامه پروژه اتصال اتوبان همت به اتوبان تهران- کرج این پارک را پاییز امسال در کانون خبرها قرار داده بود.