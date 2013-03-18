علیرضا اورنگی در مورد تغییر مسیر پروژه اتصال اتوبان همت به کرج که در پی قطع درختان پارک جنگلی و ملی جهان نما اتخاذ شد، به خبرنگار مهر، گفت: براساس توافقات صورت گرفته قرار شد مسیر به منتهی الیه پارک منتقل شود.
وی افزود: خوشبختانه این تغییر در نقشه های وزارت راه و شهرسازی اعمال شده است؛ ولی در اجرای این پروژه به اجبار بخشی از درختان حذف می شوند.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به اینکه آیا توافقی برای جایگزینی درختان قطع شده صورت گرفته، توضیح داد: توافق شده بر اساس تعریف ارائه شده از طرف سازمان جنگلها، توسط وزارت راه و شهرسازی تا سه برابر در خود پارک و بلکه در مسیر حاشیه راههای کرج فضای سبز ایجاد شود.
اورنگی افزود: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی باید طی دو سال نسبت به غرس و نگهداری از نهال های کاشته شده اقدام کند.
انتشار خبر قطع حدود 250 اصله درخت و نهال در پارک جنگلی جهان نمای کرج به بهانه ادامه پروژه اتصال اتوبان همت به اتوبان تهران- کرج این پارک را پاییز امسال در کانون خبرها قرار داده بود.
اورنگی در پاسخ به مهر:
حذف بخشی از درختان "جهان نما"/ سه برابر درخت کاشته می شود
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه با اجرای پروژه اتوبان همت به کرج بخشی از درختان پارک جنگلی جهان نما حذف می شود، گفت: توسط وزرات راه و شهرسازی به ازای درختان قطع شده تا سه برابر نهال غرس می شود.
علیرضا اورنگی در مورد تغییر مسیر پروژه اتصال اتوبان همت به کرج که در پی قطع درختان پارک جنگلی و ملی جهان نما اتخاذ شد، به خبرنگار مهر، گفت: براساس توافقات صورت گرفته قرار شد مسیر به منتهی الیه پارک منتقل شود.
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