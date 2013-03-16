به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عليرضا صالحي با اعلام اينكه همه نيروها در ايام عيد در آماده‌باش كامل به‌سر مي‌برند، افزود: چتر امنيتي و ترافيكي پليس در اين ايام گسترده‌تر خواهد شد.

وي ادامه داد: در نوروز امسال 4129 اكيپ گشت سيار خودرويي، موتورسوار و پياده پيش‌بيني و نظم و امنيت شهرها و جاده‌ها را تأمين خواهند كرد.

فرمانده انتظامي استان زنجان افزود: در جاده‌هاي مواصلاتي استان نيز 950 گشت خودرويي پليس‌راه در خدمت مردم و مسافران خواهد بود.

سرهنگ صالحی ، به برخورد پليس با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز اشاره کرد و افزود: برخورد قاطع با رانندگان متخلف به خصوص رانندگاني كه 20 تخلف حادثه‌ساز را مرتكب شوند، در دستور كار مأموران قرار دارد.

وی، با اشاره به كاهش تلفات جاده‌اي در استان، خاطرنشان كرد: بر اساس آمارها، بيشترین عامل تصادفات جاده‌اي، سرعت غيرمجاز، عدم رعايت فاصله طولي و حركت مارپيچ می‌باشد كه با اين‌گونه تخلفات به شدت برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان ، با اشاره به انجام تست عدم اعتياد و الكل از رانندگان به‌ويژه رانندگان حمل و نقل عمومي، افزود: با رانندگاني كه اعتياد به موادمخدر داشته و يا اقدام به مصرف مشروبات الكلي كرده و سلامت مسافران و هم‌وطنان را به خطر بيندازند، به شدت برخورد خواهد شد.

سرهنگ صالحی افزود: مردم با رعايت قانون و همكاري با پليس، ايام نوروزي خوبي را سپري كنند.

مهدی سهرابی، رکابزن زنجانی اعزامی از فردا در بخش جاده به مصاف سایر رقبای خود در هند خواهد رفت



مهدی سهرابی، رکابزن زنجانی اعزامی به رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا، فردا در بخش جاده به مصاف سایر رقبای خود در هند خواهد رفت.

سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیستمین دوره رقابت‌های جوانان از 17 اسفندماه امسال آغار و تا فردا در بخش‌های بانوان، آقایان و زیر 23 سال مردان و در مواد پیست و جاده و در سطح یک اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری (UCI) به میزبانی شهر دهلی نو، پایتخت هند ادامه خواهد داشت که در این رقابت‎ها، رکابزنان تا 21 اسفند در مواد پیست و از 23 تا 27 اسفند نیز در مواد جاده با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان با بیان اینکه مهدی سهرابی به عنوان تنها رکابزن زنجانی در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرده است، افزود: این ملی‌پوش زنجانی، فردا در ماده استقامت جاده و به مسافت 100 کیلومتر به همراه حسین ناطقی، حامد جنت و آروین معظمی‌گودرزی با سایر رکابزنان قاره کهن به رقابت خواهند پرداخت. همچنین در رده سنی زیر 23 سال و به مسافت 140 کیلومتر نیز حامد عبادی، علی خادمی و موسی مصطفوی در ترکیب تیم‌ملی دوچرخه‌سواری ایران حضور خواهند داشت.

فرهاد عصفوری با اشاره به اینکه در ماده استقامت جاده و در رده سنی جوانان به مسافت 120 کیلومتر، مهدی عباداللهی به مصاف حریفان خود رفت و توانست بر سکوی سوم آسیا بایستد افزود: این رکابزن با عملکردی قابل قبول و تصاحب مدال برنز بر سکوی سوم آسیا ایستاد و با زمان 37 دقیقه و 28 ثانیه، نخستین گردن‌آویز تیم‌ملی دوچرخه‌سواری ایران در مواد جاده باشد.

تیم‌ملی دوچرخه‌سواری ایران در سی و سومین دوره مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا و نیز بیستمین دوره رقابت‌‎های جوانان تا به امروز 7 مدال کسب کرده است.