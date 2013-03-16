كشور تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد/ بهبود وضعيت توليد با پرداخت يارانه سبز

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضايي ظهر شنبه در سفر خویش به کاشمر در مسجد جامع در جمع مردم با تاكيد بر اينكه باید اقتصاد مردمی را رواج و از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم، گفت: باید با مشارکت مردم از منابع موجود در بخش های مختلف برای توسعه کشور بهره ببریم زيرا اقتصاد برپایه فرضیه رضاشاه و گلوله برفی که وقتی به دانه کوه می رسد عوایدی برای مردم ندارد منسوخ است لذا باید اقتصاد مردمی بر اقتصاد دولتی ترجیح یابد.

وي با بیان اینکه ما نسبت به شهدا و خوان آنها مسئولیم افزود: در طول تاریخ ایران چه قبل از اسلام و چه بعد از آن این همه شهید و جانباز که در دوران دفاع مقدس تقدیم شد نداریم لذا ما نباید به شهدا و دوران جنگ تحمیلی به عنوان یک اثر تاریخی نگاه کنیم بلکه باید نسبت به شهدا و مقاصدی که آنها داشته اند و تحقق نیافته عزم خود را جزم کنیم و راه آنها را ادامه دهیم.

رضایی با بیان اینکه نباید به گونه ای رفتار کنیم که تلقی برگزاری مراسمی تشریفاتی یا تظاهر به ارادت به شهدا شود، تصریح کرد: باید با تداوم راه شهدا، نشان دهیم که به آنها و آرمانهایشان اعتقاد داریم.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران با تقدیم هزاران شهید و با این سرمایه گذاری انسانی عمیق هدفش تشکیل حکومت و به دست آوردن سیاست به تنهایی نبوده است، افزود: اگر در این دوران متوقف شویم اصل کار ما از برپایی نظام اسلامی که تشکیل جامعه ایرانی اسلامی و انسان سازی و جامعه سازی بوده زیر سئوال می رود.

وی با اشاره به این که شهدا با خون خود توانستند پای سیاست اسلامی را تثبیت و پایه های آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی را مستحکم کنند؛ گفت: در رأس این نظام ولی فقیه قرار دارد و نهادهایی شکل گرفته اند تا اداره کشورانجام شود هرچند ممکن است افراد و مسئولین تغییر کنند اما نفس وجود این نهادها از دل یک تفکر دینی نشأت گرفته و همه مردم در آن دخالت دارند.

وی گفت: این سیاست اسلامی باید عین دیانت ما باشد و باید در کنار آن اخلاق، فرهنگ ، اقتصاد و . . . همه اسلامی باشند، حال آنکه اگر چه سیاست مان اسلامی است اما دین وارد زندگیمان نشده در واقع ما مسلمانیم اما با اسلام فاصله داریم.

وی با بیان اینکه تأسیس و تثبیت نظام اسلامی با رهبری داهیانه امام و خون شهدا صورت گرفت، گفت: در حال حاضر ما برای ایجاد مملکت اسلامی به عنوان کار بزرگی که باید انجام دهیم و اسلام را در تمام وجوه زندگی خود پیاده کنیم راه زیادی داریم.

فاصله زيادي تا اجراي كامل سند چشم انداز داريم

وی با اشاره به این که در حال حاضر برای اسلامی کردن امور با مشکل مواجه ایم، گفت: بیش از سه دهه از انقلاب گذشته و باید با یک برنامه ریزی صحیح جهت رسیدن به وضعیت مطلوب تلاش کرد.

رضایی با اشاره به این که رهبر معظم انقلاب با ترسیم سند چشم انداز در افق 1404 بر اجرای برنامه ها تأکید داشتند افزود: اما پس از گذشت هفت سال ازابلاغ این سند هنوز با آن فاصله زیادی داریم که در شأن مردم و نظام اسلامی مان نیست.

وی با بیان این که باید بررسی شود چقدر دولتها و مجلسها به این چشم انداز عمل کرده اند؛ گفت: ما باید همان شجاعت و جسارتی که در حوزه سیاست داشتیم و انقلاب کردیم باید در حوزه اقتصاد و فرهنگ داشته باشیم و با انقلابی در این حوزه ها وضعیت کشور را به سامان کنیم.

بهبود وضعيت توليد با پرداخت يارانه سبز

وی با اشاره به این که باید برای بهبود وضعیت تولید به ویژه در بخش کشاورزی یارانه سبز به کشاورزان داد، گفت: متأسفانه هیچ گاه به کشاورزی در کشور توجه جدی نشده است لذا باید این محرومیتها را از بخش کشاورزی برطرف و ارزشهای فرهنگی را تقویت کرد زیرا مسائل فرهنگی و اجتماعی و معیشتی با شیوه های سنتی رفع نمی شود.

وی تصریح کرد: این همه فداکاری شهدا و پایداری ملت برای این نبوده که امروز از بیکاری و گرانی مستأصل شوند.

بخش بزرگي از تورم به مديريت كشور مربوط مي شود

رضایی با اشاره به مشکلات اقتصادی و تورم بالا در کشور افزود: هرچند بخشی از این مشکلات با تحریم ها در ارتباط است اما بخش عظیمی از آن به مدیریت کشور مربوط می وشود.

وی تصريح کرد: نه تنها در این دولت بلکه دردوران دولتها گذشته در طول سی سال اخیر با شجاعتی آگاهانه در حوزه فرهنگ و اقتصاد اقدام نشده است.

وی با تأکید براینکه اقتصاد و فرهنگ ما در برابر تحریم ها و توطئه های دشمنان مقاومت می کند اما باید در این حوزه ها تحول ایجاد کنیم؛ تصریح کرد: با این وضعیت اقتصادی و فرهنگی به مقصد و هدف شهدا دست نمی یابیم.

وی با بیان اینکه با محافظه کاری و توجیه نباید گرانی و مشکلات را کتمان کرد، اظهارکرد: بهبود وضعیت این حوزه ها نیاز به انقلاب دارد تا تحولی در آنها ایجاد شود.

رضایی با اشاره به این که دشمنان نقطه ضعف ما را در تحریم های اقتصادی یافته اند و چنین می پندارند که با تحریم به هدف شان می رسند، گفت: ما تسلیم نمی شویم و و عليرغم تحریم ها برای تحول در حوزه های اقتصادی و فرهنگی اقدام می کنیم.

وی گفت: برای ایجاد تحول به برنامه و فکر احتیاج است که خوشبختانه این ها را داریم و به زودی این حوزه ها را به شکوفایی می رسانیم.

امکانات براي تحقق شکوفایی اقتصادی فراهم است

فرمانده سپاه در دوران جنگ با بیان این که باید در این مسیر از شعار زدگی پرهیز کنیم و به فکر برنامه و طرح و نقشه باشیم، گفت: البته بدون علم نمی شود که خوشبختانه در کشور دانش آن موجود هست و می توان تحریم ها را خنثی کرد و مملکتی مورد انتظار امام زمان فراهم کرد.

وی گفت: برای تحقق شکوفایی اقتصادی همه امکانات فراهم است، لذا کشور به مناطق 20 گانه تقسیم بندی شده تا با در نظر گرفتن پتانسیلهای هر منطقه جهت استفاده بهینه از آنها با کمک مردم اقدام کرد که یکی از این مناطق منطقه کاشمر و شهرستانهای اطراف آن است.

وی ابراز کرد: برای اداره بهتر کشور و تداوم نظام اسلامی راهی جز بازگشت به راه شهدا که سعادت دنیا و آخرت ما در آن است نداریم.

یادآوری می شود؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای ورود با کاشمر ضمن دیدار با علما و اندیشمندان شهرستان در بیت امام جمعه در گلزار شهدای این شهر حضور یافت و با قرائت فاتحه در آرمگاه بزرگمردعرصه دین و سیاست شهید آیت الله مدرس با خانواده شهیدان عاصمی و طاهری دیدار کرد.