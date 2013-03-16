تمرینات ذوب آهن به ورزشگاه فولادشهر منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ با حضور فرهاد کاظمی به عنوان سرمربی ذوب آهن،‌ تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن به ورزشگاه فولادشهر اصفهان منتقل شده بود اما با توجه به تاثیر آن بر کاهش کیفیت زمین چمن ورزشگاه فولادشهر اصفهان، تعداد جلسات تمرینی تیم اصفهانی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان کاهش یافت و برخی از این تمرینات به ورزشگاه جروکان اصفهان منتقل شد.

با نزدیک شدن به هفته های پایانی لیگ اما، ‌به درخواست فرهاد کاظمی، ‌سرمربی تیم ذوب آهن، تمرینات تیم اصفهانی بار دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود و حالا ذوبی ها بیشتر اوقات در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به تمرین می پردازند.

قرار است ذوب آهن از ساعت 16 فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان از تیم پیکان تهران میزبانی کند.

گفتنی است پیش از این انتقال تمرینات ذوب آهن به ورزشگاه فولادشهر اصفهان باعث انتقادات بسیار سپاهانی ها شده بود و همین مسئله مسئولان سپاهان را بر آن داشت که با اختصاص زمین ورزشگاه جروکان اصفهان به ذوب آهن، زمینه برگزاری تمرینات تیم اصفهانی در این ورزشگاه را فراهم کنند.

ذوبی ها هم قول دادند که با استفاده از ورزشگاه جروکان،‌ کمترین استفاده را از ورزشگاه فولادشهر اصفهان داشته باشند تا آسیبی به این زمین وارد نشود.