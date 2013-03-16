توزيع میوه شب عید در سراسر سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر نادر میرشکار افزود: توزیع میوه شب عید شامل سيب و پرتقال با نرخ مصوب به میزان هر کیلو 1500 تومان در جایگاه های خرده فروشی از امروز در استان آغاز شده است.

وی گفت : به منظور رفاه حال شهروندان تمامی مراکز عرضه و توزیع میوه تحت نظارت این سازمان با نصب پلاکارد مشخص و جانمایی شده است.

میرشکار گفت: به منظور تسهیل در خرید شهروندان زاهدانی تعداد 14 مرکز توزیع میوه در این شهر جانمایی شده است.

وی افزود: امسال 1000 تن ميوه از جمله سيب و پرتقال توسط مباشران خريداري و در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است و هیچ گونه کمبودی در این رابطه وجود نخواهد داشت.

وی گفت : مراکز عرضه و توزیع میوه در زاهدان شامل خیابان های جمهوري ، شهيد بهشتي ، سعدي ،کوثر ، بازار مشترک ، بلوار بهداشت ، زيباشهر، معلم ، قلنبر ،شهید مصطفي خميني (ره) ، امام خميني (ره) ، دانشگاه ، جام جم ، مزاري و ميدان شهدا در نظر گرفته شده است.

وی افزود : مراکز توزیع در شهرستان ها نیز از طریق ادارات بازرگانی اطلاع رسانی شده است.