تهاجم اقتصادي در كنارشبيخون فرهنگي راهكار دشمن براي مقابله با نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر حاجي نقي، ظهر شنبه در گردهمايي مشترك كميته امداد امام خميني از استان و سازمان بسيج سازندگي سپاه امام رضا(ع) كه در اردوگاه ثامن الائمه مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تهاجم اقتصادي در كنار تهاجم فرهنگي از راهكارهاي دشمن براي مقابله با نظام اسلامی است و در این راستا دشمن معيشت مردم را هدف قرار مي‌دهد.

وی ادامه داد: دشمن با هدف قرار گرفتن معیشت مردم درصدد است تا روحيه نارضايتي و نااميدي را در بين مردم ايجاد کند اما با اين حال مردم هميشه در تمام عرصه‌های کشور حضور فعالی دارند.

مديركل كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي با تاکید بر اینکه پمپاژ ياس و نااميدي در بين مردم مهم‌ترين و موثرترين راهكار دشمن براي تهاجم اقتصادي است، افزود: در طول 34 ساله گذشته دشمن براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران، از هيچ تلاشي فروگذار نكرده است.

ايجاد فرهنگ عزت، قناعت

وی با اشاره به دوران جنگ و جهاد اظهار کرد: صحنه‌هاي جنگ و جهاد در دوران دفاع مقدس، لايق‌پذيري محض، انسان‌سازي، ايجاد فرهنگ عزت، قناعت و توجه به ارزش‌هاي متعالي را به جهانیان نشان داد.

وی بیان کرد: اگر امروز همانند دوران جنگ تمام مردم پشت سر هم بایستند شاهد اين خواهيم بود كه اين انقلاب از گردنه های سخت و فشار اقتصادی عبور می کند و دشمن محکم تر از همیشه شکست خواهد خورد.

وی با تاکید بر اینکه بعد از جنگ مهندسی معکوس فرهنگی در جامعه ایجاد شده، افزود: فرهنگي كه بسيجيان و رزمندگان اسلام در جامعه بسط دادند درس‌هاي زيادي را به ما آموخت اما به این درس ها اکنون آن گونه که باید توجه نمی شود و امروز شاهد مانور تجمع و اسراف‌گرايي در جامعه هستيم.

مديركل كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي بیان کرد: اسلام اقتصاد و سرمايه را مايه نشاط، تحرك و تلاش در جامعه مي‌داند و این امر نشان می دهد که این دین با اصل سرمايه و ثروت مخالف نبوده بنابراین نبايد اين سرمايه به عنوان اصل قرار بگيرد.

فرهنگ ثروتمندان و نگاه سودجويانه

وی تاکید کرد: در فرهنگ ثروتمندان نگاه سودجويانه موج می زند و آنان برای رسیدن به خواسته های خود از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کنند.

وی با طرح این سوال که چرا در جامعه امروز بايد شاهد اين همه فقر و مصيبت اقتصادي براي بخشي از آحاد جامعه باشد، گفت: اکنون ما در يك پيچ تاريخي قرار داريم كه اگر نتوانيم با سلامت از آن عبور كنيم به پرتگاه‌ها سقوط خواهيم كرد.

حاحی نقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: لازمه اقتصاد مقاومتي حركت، تلاش و تغيير سبك زندگي به سمت ارزش‌هاست و در جامعه امروز مبارزه با فرهنگ تكاثر يك اصل است.

مديركل كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي تاکید کرد: بسیاری از فقرها و آسیب های اجتماعی به بی تفاوتی و سکوت ما باز می گردد و بخشي ديگر به افرادي برمي‌گردد كه در ثروت و مكنت غرق هستند و در حقیقت ثروت جامعه را حبس كرده‌اند و باعث مي‌شوند فقر هر روز گسترش یابد.

حاجی نقی تصریح کرد: هنوز هم برای غلبه بر مشکلات اقتصادی دیر نیست و در قسمت رفتارهاي اجتماعي و رسالت‌هاي اجتماعي هنوز ظرفيت‌هاي بالايي وجود دارد.