حجم عمده ای از کپی محصولات نمایش خانگی در شهرستان کرج جمع آوری شد

سعید جابری انصاری دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی- هنری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: روز 23 اسفند ماه با همکاری اداره کل ارشاد استان البرز و نیروی انتظامی 23500 عدد لوح فشرده غیر مجاز که شامل کپی فیلم های نمایش خانگی از جمله ( راه آبی ابریشم-ستایش-جعبه موسیقی- یه حبه قند- مشت زن-چک- چشم-شهر تنهایی- گل چهره- نیم کیلو باش مرد باش- پایان دوم- خاک و آتش- مهمان بابا- دختران –بی خداحافظی- همه چی آرومه- پیچ عشاق- شادیهای زندگی- کیمیا و خاک-خیابان یکطرفه- قلب یخی- قبرستان غیر انتفاعی- ویلای من- چیزهایی هست که نمی دانی)در شهرستان کرج جمع آوری شد.

وی افزود:در این بازرسی دو عمده فروش اینگونه آثار در شهرستان کرج شناسایی شدند. با حمایت های مختلف در سال گذشته شاهد توفیقات بسیار خوبی در بحث کنترل بازار محصولات فرهنگی به ویژه در حوزه الواح فشرده بودیم.

انصاری ادامه داد:امیدواریم در سال92 با عزم راسخ تر و حمایت های مردمی بتوانیم نسبت به ساماندهی عرضه آثار فرهنگی- هنری این مرز و بوم که در بر گیرنده هویت و میراث فرهنگی است بیش از بیش موثر واقع شود.