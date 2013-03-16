به گزارش خبرنگار مهر، عباس برزگر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل مجتمع شهید آوینی برگزار شد، از اعزام بیش از 25 هزار قزوینی به مناطق عملیاتی کشور خبر داد و اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو میلیارد و 100 میلیون تومان برای اعزام کاروان های راهیان نور در استان هزینه شده است.



وی، اردوهاي راهيان نور را از مهمترين ابزارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در بين زائران عنوان كرد و افزود: اعزام جوانان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان به مناطق جنگی جنوب کشور در قالب اردوهای راهیان نور از بزرگ ترین برنامه های فرهنگی است که تأثیر بسزایی در افزایش اخلاق معنوی افراد دارد.



اعزام 2600 دانشجو از قزوین به مناطق عملیاتی



مسئول قرارگاه راهیان نور سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین گفت: دو هزار و 600 دانشجوی دانشگاههای استان به همراه 200 نفر از عوامل اجرایی کاروان های راهیان نور که در اعزام کاروانها نقش موثری ایفا می کنند به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.



برزگر یادآورشد: مدت زمان اردوهای کاروان راهیان نور دانش آموزی چهار و دانشجویی پنج تا شش روزه است.



وی گفت: امسال علی رغم فشارهای دشمنان و مشکلات ناشی از تحریم و فشارهای اقتصادی که می توانست اعزام کاروانهای راهیان نور را با وقفه روبرو کند با تلاش شبانه روزی سپاه صاجب الامر (عج) هیچ مشکلی در اعزام به وجود نیامد و همچنان مانند سالهای قبل به نحو مطلوبی اجرا شد.



اعزام 10 هزار دانش آموز در قالب کاروان راهیان نور



مسئول قرارگاه راهیان نور سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین بیان کرد: از مجموع 10 هزار دانش آموز اعزام شده به مناطق عملیاتی پنج هزارو 200 دانش آموز دختر و چهار هزارو 750 دانش آموز پسر در قالب کاروان راهیان نور به این مناطق اعزام شدند.



برزگرافزود: کاروان راهیان نور در قالب درس آمادگی دفاعی سال دوم متوسطه در کنار درس نظری برای آشنایی با فضای عملیات هشت سال دفاع مقدس تشکیل می شود.



وی با بیان اینکه در تابستان سال جاری پنج هزار و 420 نفر از قزوین به مناطق عملیاتی شمال کشور اعزام شدند افزود: در سال های گذشته، اعزام افراد برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب تنها در ایام نوروز صورت می گرفت ولی این اردوها به مدت دو سال است که در طول سال برگزار می شود.



مسئول قرارگاه راهیان نور سپاه صاحب الامر (عج) استان بیان کرد: یک هزار و 591 نفر نیز به عنوان خادم که دارای مدارک تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند بدون هیچ چشم داشتی بصورت داوطلبانه به این مناطق اعزام شده اند.



برزگر اظهارداشت: راویان دفاع مقدس در مدت اقامت افراد اعزام شده در مناطق عملیاتی ضمن بازگویی عملیات صحنه های دفاع مقدس را برای راهیان تشریح می کنند تا با فضای معنوی و عملیاتی روزهای دفاع مقدس آشنا شوند.