به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی عصر امروز در نشست بررسی مسائل چهار شنبه آخر سال در رشت به اصناف در زمینه عرضه، نمايش، فروش اقلام اجناس ممنوعه، قاچاق و همچنين عرضه و فروش انواع مواد محترقه غيرمجاز هشدار داد.



وی از تمامی مديران واحدهاي صنفي خواست با توجه به روزهاي پاياني سال جاري ضمن ارائه خدمات مضاعف به شهروندان رعايت ضوابط و مقررات اعم از صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني و دستورالعمل هاي صنفي را در دستور كار خود قرار دهند.



فرمانده نیروی انتظامی گیلان تاکید کرد: در صورت مشاهده تخلف با مدير واحد صنفي متخلف برابر قوانين و مقررات برخورد و واحد صنفي نيز پلمپ خواهد شد.



وی تصریح کرد: نیروی انتظامی با افرادی که در شب چهارشنبه آخرسال باعث سلب آسایش عمومی شوند، برخورد می کند.



قائد رحمتی گفت: هرگونه بی‌توجهی به نکات ایمنی و سهل‌انکاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می‌تواند زیان ‌های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبران را به همراه داشته باشد.



وی یادآورشد: مردم با ایجاد فضای با نشاط و آرام برای جلوگیری از حوادث در چهارشنبه سوری کمک و والدین نیز در تهیه وسایل آتش‌ بازی فرزندان خود را همراهی کنند.