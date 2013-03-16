به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی عصر امروز در نشست بررسی مسائل چهار شنبه آخر سال در رشت به اصناف در زمینه عرضه، نمايش، فروش اقلام اجناس ممنوعه، قاچاق و همچنين عرضه و فروش انواع مواد محترقه غيرمجاز هشدار داد.
وی از تمامی مديران واحدهاي صنفي خواست با توجه به روزهاي پاياني سال جاري ضمن ارائه خدمات مضاعف به شهروندان رعايت ضوابط و مقررات اعم از صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني و دستورالعمل هاي صنفي را در دستور كار خود قرار دهند.
فرمانده نیروی انتظامی گیلان تاکید کرد: در صورت مشاهده تخلف با مدير واحد صنفي متخلف برابر قوانين و مقررات برخورد و واحد صنفي نيز پلمپ خواهد شد.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی با افرادی که در شب چهارشنبه آخرسال باعث سلب آسایش عمومی شوند، برخورد می کند.
قائد رحمتی گفت: هرگونه بیتوجهی به نکات ایمنی و سهلانکاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری میتواند زیان های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبران را به همراه داشته باشد.
وی یادآورشد: مردم با ایجاد فضای با نشاط و آرام برای جلوگیری از حوادث در چهارشنبه سوری کمک و والدین نیز در تهیه وسایل آتش بازی فرزندان خود را همراهی کنند.
رشت – خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی گيلان براي ارتقاي ضريب امنيت جامعه بر ممنوعيت عرضه مواد محترقه از سوی اصناف تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی عصر امروز در نشست بررسی مسائل چهار شنبه آخر سال در رشت به اصناف در زمینه عرضه، نمايش، فروش اقلام اجناس ممنوعه، قاچاق و همچنين عرضه و فروش انواع مواد محترقه غيرمجاز هشدار داد.
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