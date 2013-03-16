به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن حسن خانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان با اشاره به عملکرد خوب و موفق نیروی انتظامی در سال 91 گفت: میزان وقوع تخلفات در زمینه های مختلف در استان کاهش داشته است و در بحث مبارزه با مواد مخدر نیز فعالیت ها خوب بوده است.

وی اظهار داشت: انتظار مردم برای جمع آوری معتادان زیاد است که به دلیل نبود محل مناسب نگهداری و فراهم نبودن ساز و کارهاي لازم امکان جمع آوری کامل وجود ندارد ولی برای حفظ امنیت مردم در ایام نوروز معتادان با سابقه سرقت جمع آوری می شوند.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: میزان دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر نیز 45 درصد افزایش داشته است، در زمینه قاچاق کالا پنج درصد ارزش ریالی کالاهای مکشوفی بیشتر شده است كه در اين زمينه بيشتر كشفيات در حوزه سوخت و احشام بوده است.

حسن خانی ادامه داد: پرونده های تشکیل شده قاچاق کالا در 11 ماهه سال جاری 47 درصد افزایش داشته است، در زمینه مواد محترقه پیش ساز برای مصرف سایر استان ها نیز کشفیاتی وجود داشته است كه 123 هزار تماس هدفمند و نیازمند حضور با 110 گرفته شده و میانگین حضور نیروهای پلیس براي حضور در صحنه پنج دقیقه بوده است.

وی افزود: جرایم خشن و وقوع سرقت های مسلحانه با 86 درصد کاهش همراه بوده است، تجاوز به عنف با 62 درصد کاهش، آدم ربایی با 33 درصد کاهش و چاقو و قمه کشی 50 درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان کردستان در ادامه اعلام کرد: در سال 90 کشف به موقع سرقت 81 درصد بود که در 11 ماهه نخست سال جاری به 90 درصد رسیده است.

حسن خانی عنوان کرد: در زمینه تصادفات رانندگی درون شهری با ارتقاء فرهنگ مردم در زمینه رانندگی بدون خطر به مدت هفت سال تصادفات منجر به مرگ با 34 درصد کاهش و برون شهری با کاهش 16 درصدی تصادفات فوتی همراه بوده است.

وی با اعلام اینکه در زمینه تلفات رانندگی استان با 23 درصد کاهش همراه بوده است، یادآور شد: وسعت بیشتر جاده ای در استان و شرایط کوهستانی پرپیچ و خم جاده ها با هماهنگی در کل مجموعه استان و کاهش 21 درصدی اعمال قانون ها رتبه دوم کشوری در زمینه کاهش تصادفات را برای استان به ارمغان آورده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه سرقت خودرو در استان 30 درصد افزایش داشته است، گفت: به دلیل کم توجهی مردم به امنیت خودروهای خود سرقت با 30 درصد افزایش همراه بوده است، سرقت موتور سیکلت در اين مدت زمان با 16 درصد کاهش، کیف قاپی 70 درصد کاهش، سرقت از اماکن با 10 درصد کاهش، سرقت منازل با 14 درصد کاهش و سرقت از مغازه ها با 50 درصد کاهش همراه بوده است.

حسن خانی افزود: عملکرد نیروی انتظامی در راستاي حفظ امنیت مردم است و مردم قدرشناس استان نیز با افزایش 9 درصدی تماس با 197 به منظور نشان دادن رضایتمندی از عملکرد پلیس میزان پیشنهادات 27 درصد، تشویق ها 45 درصد افزایش و انتقادات 19 درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان کردستان طرح نوروزی از 10 اسفند در استان کردستان آغاز شده است، اظهار داشت: شعار پلیس در نوروز امسال "نوروز پرنشاط با رعایت قانون با احترام به دیگران" است و نیروهای انتظامی با افزایش کار مضاعف خود تا 17 فروردین در راستای برقراری این امنیت تلاش می کنند.

حسن خانی برقراری امنیت در محله را محور اقدامات نیروی انتظامی در سال جاري دانست و اعلام کرد: خط قرمزهايی در شب چهارشنبه آخر سال برای مردم وجود دارد که مردم فهیم استان با درک درست از مضر بودن استفاده از مواد محترقه تا حدود زیادی استفاده را کاهش دادند.

وی بیان کرد: دستگیری های سال گذشته حداقل بوده است و امسال نیز میزان کشفیات کم و میزان استفاده هم به همان میزان کم شده است و در کنار آن نیروهای انتظامی با اقتدار و افزایش نزدیک به سه برابری نیروهای گشت پیاده، موتوری و ماشینی امنیت خانواده ها را تامين می کنند.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه خودروهای پر سر و صدا مخل آرامش عمومی نیز توقیف می شوند، افزود: خودروهای گشت محسوس و نامحسوس در ایام نوروزی در صدد تامین امنیت تلاش می کنند و درجاده ها نیز نقاط حادثه خیز پرتردد شناسایی و با تلاش راهداری در حال تعمیر و بازسازی هستند.

حسن خانی با اشاره به حادثه استفاده از مشروبات الکلی در چند هفته اخیر ادامه داد: 58 نفر بر اثر استفاده مشروبات الکلی مسموم و 9 نفر کشته شدند که در این زمینه هفت نفر عامل اصلی فروش دستگیر شدند که برای جلوگیری از تکرار این حوادث ناگوار افزایش نظارت خانواده ها و امر و نهی روحانیت و شفاف سازی و تفسیر درست توسط دیگر نهادهای متولی به منظور پاسداشت ارزش ها لازم است.

وی در پایان یادآور شد: نیروی انتظامی مانع برگزاری و اجرای سنت های خوب ایرانی در جشن چهارشنبه آخر سال نیست و خانواده ها می توانند در محلات خود این مراسم آئینی را به درستی اجرا کنند و تنها تجمعات مخل آرامش مردم توسط نیروی انتظامی مهار می شود.