پروژه بهشت آباد اصفهان نیازمند تأمین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با اشاه به اینکه رسیدگی به وضعیت آب زایندهرود یکی از مهمترین مطالبات مردم شهر اصفهان است و پروژه بهشتآباد اصفهان باید طی پنج سال آینده به بهرهبرداری برسد، اظهار داشت: پرستاران از اقشار خدمترسان جامعه هستند که با وجود تمام فشارهای موجود در سطح کشور به صورت شبانهروزی در راستای انجام فعالیتهای خود و خدمت به مردم تلاش میکنند.
وی با بیان اینکه در سال جدید انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برگزار میشود و تمام مردم باید با حضور قوی در این انتخابات شرکت کنند و شهرداری و مدیریت شهر اصفهان امسال تمام پروژههای پیشبینی شده برای اصفهان را به پایان رساندند و این پروژهها مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند، ادامه داد: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان شعار امسال بود و شهرداری اصفهان با اجرای پروژههای مختلف در سطح شهر پاسخگوی مطالبات رهبری بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه تحقق 112 درصدی بودجه امسال شهرداری اصفهان این موضوع مهم را نشان میدهد، بیان داشت: شهرداری اصفهان در تمام ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و خدماتی اقدامات مؤثری را در سطح شهر انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه بهشتآباد و رسیدگی به وضعیت آب زایندهرود یکی از مهمترین مطالبات و خواستههای مردم به شمار میرود که هنوز بر روز زمین مانده است، اضافه کرد: مقرر شده است که 80 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه بهشتآباد اصفهان به فروش برسد.
حاج رسولیها با بیان اینکه امیدواریم که تمام مردم و مسئولان نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند تا این پروژه هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسد، تصریح کرد: تمام مسئولان باید برای پاسخگویی به مطالبات مردم در راستای رسیدگی به وضعیت زایندهرود اقدام کنند.
وی افزود: پروژه بهشت آباد اصفهان باید هر چه سریعتر راهاندازی شود و اجرا و راهاندازی این پروژه مهم و شاخص نیازمند تأمین اعتبار است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اعتبارات مودنیاز برای اجرای پروژه بهشت آباد باید از سوی دولت تأمین شود.
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