به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین بعد از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی استان فارس با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان، گفت: سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم که خوشبختانه برخی از مدیران توانستند مجموعه خود را با این وضعیت هماهنگ کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از سازمان فعالیت خود را تنها در سطح مدیران دنبال می کنند و اگر کاری، یک پله از مدیران پایین بیاید هیچ کاری انجام نمی شود.

استاندار فارس با انتقاد از دانشگاه شیراز و تعدادی دیگر از سازمانها ادامه داد: گاهی کارشناسانی در جلسات حضور پیدا می کنند که هیچگونه اطلاع از روند اجرایی شدن طرح ها و فعالیت های آن مجموعه ندارند و همین افراد بی اطلاع باعث می شوند که خیلی از طرح های مهم به تصویب نرسد.

صادق عابدین تصریح کرد: این وضعیت در حالی است که حتی مدیران این مجموعه ها نیز از کارشناس خود سئوالی در خصوص روند یک جلسه سئوال نمی کنند که این نوع کار کرد جای تاسف دارد.

وی افزود: فارس قطب بسیاری از محصولات و صنایع کشور است اما با تمامی این پتانسیل ها برخی از مدیران همچنان چشم به دست دولت و تزریق بودجه دارند در حالیکه این نوع مدیریت صحیح و قابل قبول نیست.

استاندار فارس با بیان اینکه باید از تمامی پتانسیل ها و توانایی ها استفاده کرد، گفت: اگر چهار سال زمان داشتیم به گونه ای برنامه ریزی می کردم که نه تنها به بودجه دولتی برای فارس احتیاج نباشد بلکه مالیات نیز به دولت می دادم.

صادق عابدین افزود: قطار توسعه استان بر روی ریل قرار گرفته اما سرعت آن باید افزایش پیدا کند که برای به سرانجام رسیدن این مهم باید از ظرفیت بزرگ بخش خصوصی استان استفاده شود.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر روند اجرای صحیح از موارد بسیار مهمی است که در توسعه و پیشرفت استان تاثیر گذار است.