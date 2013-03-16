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۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۸

از سوی زاسپکتین مطرح شد؛

تاکید مجدد مسکو بر مخالفت با مداخله نظامی در سوریه

تاکید مجدد مسکو بر مخالفت با مداخله نظامی در سوریه

سفیر روسیه در بیروت ضمن اعلام حمایت مسکو از حل سیاسی بحران سوریه، مخالفت مجدد کشورش با هرگونه دخالت نظامی در این کشور را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، الکساندر زاسپکین تاکید کرد: روسیه در راستای حفظ ثبات منطقه با توجه به بحران فراگیر آن تلاش می کند.

سفیر روسیه در لبنان بیان کرد: نیروی دریایی روسیه به طور دائم در دریای مدیترانه حضور دارد و مجری دستورات ولادیمیر پوتین فرمانده کل نیروهای مسلح روسیه است.

وی افزود: مسکو در راستای ممانعت از انتقال بحران از سوریه به منطقه تلاش می کند و بر راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه و مخالفت با دخالت نظامی در این بحران تاکید دارد.

زاسپکین بیان کرد: روسیه همواره تلاش کرده است که راهکارهای مسالمت آمیز برای  حل بحران به کار بندد و از توان سیاسی و نظامی خود برای حفظ امنیت و ثبات جهانی استفاده کند.

کد مطلب 2019909

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