تاکید مجدد مسکو بر مخالفت با مداخله نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، الکساندر زاسپکین تاکید کرد: روسیه در راستای حفظ ثبات منطقه با توجه به بحران فراگیر آن تلاش می کند.

سفیر روسیه در لبنان بیان کرد: نیروی دریایی روسیه به طور دائم در دریای مدیترانه حضور دارد و مجری دستورات ولادیمیر پوتین فرمانده کل نیروهای مسلح روسیه است.

وی افزود: مسکو در راستای ممانعت از انتقال بحران از سوریه به منطقه تلاش می کند و بر راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه و مخالفت با دخالت نظامی در این بحران تاکید دارد.

زاسپکین بیان کرد: روسیه همواره تلاش کرده است که راهکارهای مسالمت آمیز برای حل بحران به کار بندد و از توان سیاسی و نظامی خود برای حفظ امنیت و ثبات جهانی استفاده کند.