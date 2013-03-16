به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام حسین اژدری، با اشاره به دیدار اخیر مسئولان اوقاف با رهبر معظم انقلاب و سخنانی که درباره توجه به وقف و احیای موقوفات در کشور مطرح کرده‌اند، اظهار داشت: در این دیدار که 20 اسفند ماه برگزار شد نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف کشور تاکیدات جدی مبنی بر اینکه هیچ گروه و شخصی حق استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه ندارد را مطرح کردند.

وی بیان داشت: در حال حاضر این دستورالعمل به تمامی استان‌ها ابلاغ شده و ما نیز این موضوع را به تمام شهرستان‌های استان اصفهان ابلاغ کرده‌ایم و روسای شهرستان‌ها در این باره توجیه شده‌اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود: بقاع متبرکه محلی برای آرامش مردم است و نباید به طرح مسائل و میتینگ‌های سیاسی تبدیل شود که اگر قرار باشد این اماکن مقدسه نیز به مراکز سیاسی تبدیل شود مردم چه مکانی را برای آرامش خود پیدا کنند.

اژدری تصریح کرد: اداره اوقاف با جدیت تمام با افرادی که بخواهند طرح مسائل سیاسی در بقاع متبرکه داشته باشند، برخورد خواهد کرد.