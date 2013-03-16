به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عباسعلی سلیمانی صبح امروز در گردهمایی فرماندارن و بخشداران سراسر استان گفت: برگزاری انتخابات پیش رو به نحو احسن موجب حاشیه قرار دادن بدخواهان نظام می شود.

امام جمعه زاهدان صبح امروز در جمع دست اندرکاران برگزاری انتخابات استان افزود:در حال حاضر چشم تمامی دشمنان ایران اسلامی به انتخابات آینده معطوف شده است و لذا باید هیچ بهانه ای برای دشمن در این انتخابات باقی نگذاشت.

وی افزود: انتخابات پیش رو برای نظام جمهوری اسلامی در زمینه تنظیم ساختار سیاست های خارجی و مدیریت منطقه ای بسیار دارای حائز اهمیت است و برگزاری آن به نحو احسن دشمنان ایران اسلامی را همچون گذشته ناامید خواهد کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان خطاب به فرمانداران و بخشداران استان گفت:مسئولان اجرایی در انتخابات اینده باید فضا را برای حضور پر شور مردم فراهم و شرایط انتخابات مطمئنی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان اجرایی باید از هر نحو دارای شایستگی و امانت داری باشند افزود: باید از هر گونه بازرسی افراطی در پای صندوق های رای جلوگیری شود.

سلیمانی همچنین فضای حاکم در محل اخذ آرا را بسیار مهم خواهند و گفت: به منظور ایجاد تحرک و شوق در انتخابات لازم است تا بهره گیری از هنر های بومی و استفاده از پرچم ایران فضای شاد و مطمئنی را برای رای دهندگان ایجاد کرد.