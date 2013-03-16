جواد تولایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه 35 غرفه در شاهرود و 20 غرفه در مناطق روستایی و شهرهای اطراف شهرستان به امر توزیع میوه تنظیم بازار مشغول هستند، گفت: قیمت هرکیلو سیب 15 هزار ریال و پرتقال نیز 13 هزار ریال است.

وی افزود: توزیع این میوه ها از 26 اسفند آغاز شده و تا 15 فروردین سال نو توزیع 450 تن میوه را جهت تنظیم بازار شب عید شاهرود ادامه خواهند داشت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به اینکه 250 تن پرتقال و 200 تن سیب در حال توزیع شدن است، افزود: اگر مردم نسبت به نحوه توزیع و یا قیمت آنها اعتراض داشتند می توانند با شماره تلفن 124 تماس بگیرند تا در اسرع وقت توسط بازرسان رسیدگی شود.

تولایی در خاتمه تصریح کرد: تلاش شده است تا ميوه ها به گونه اي عرضه شود که علاوه بر اينکه نياز مردم را تامين مي کند کيفيت را نيز به حد قابل قبولي افزايش دهد.