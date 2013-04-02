مهمترین دعواهای دانشگاهی/ آرزوی فضایی آقای رئیس

فعالیت همسر فرهاد دانشجو در کنار شوهرش

به گزارش خبرنگار مهر، در سالی که گذشت، سهیلا کوشا در اجلاس سراسری بانوان دانشگاه آزاد در کنار همسرش فرهاد دانشجو حضور یافت که این موضوع برای رسانه ها حاشیه هایی را رقم زد.

کوشا عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور است.

عمرهایی که به باد رفت

دانشجویان علوم پزشکی در رشته های داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی که در آزمون های جامع علوم پایه اسفندماه 90 شرکت کردند در ادامه اعتراضات خود به نتایج این آزمون در برابر وزارت بهداشت تجمع کردند.

هدر رفتن 6 ماه و بعضا یک تا یک سال و نیم از عمر دانشجویان به بهانه عدم موفقیت در آزمونهای جامع و انتظار 6 ماهه جهت آزمون بعدی که اکثرا با دور کردن دانشجویان از فضای درس، همراه است مهمترین اعتراض این دانشجویان محسوب می شد.

اعتراض یک داوطلب دکتری در نشست مطبوعاتی معاون وزیر علوم

یکی از مهمترین اتفاقاتی که امسال حوزه آموزش عالی را تحت تاثیر خود قرار داد و تصمیماتی را هم به دنبال داشت، کنکور دکتری بود.

در پی این اعتراضات، یک داوطلب کنکور دکتری 90 با حضور در نشست خبری حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم، از بی توجهی مسئولان در عدم پذیرش وی با وجود کسب رتبه بالا در مقطع دکتری دانشگاه تبریز، اعتراض کرد که حواشی بسیاری برای مسئولان آموزش عالی کشور به دنبال داشت.

دومین کنکور دکتری هم حاشیه ساز شد

در سال جاری کنکور دکتری 90 همچنان حاشیه ساخت تا اینکه پس از اعلام اسامی معرفی شدگان دومین آزمون دکتری به دانشگاهها برای مصاحبه، این بار داوطلبان بر سر نحوه معرفی به دانشگاهها به سازمان سنجش معترض شدند و تاکید کردند که نحوه معرفی افراد شفاف نیست.

همچنین در حالیکه قرار بود در کنکور 90، داوطلبان دکتری ناهار رایگان دانشگاهها را دریافت کنند اما دانشگاه شهید بهشتی از داوطلبان بابت خرید ناهار مبلغ 2500 تومان دریافت کرد.

با اضافه شدن کنکور نیمه متمرکز دکتری، طیف دیگری از داوطلبان به جمع معترضان آزمونها پیوسته اند. طیفی که علی رغم مشترک بودن فرآیند آزمونی با دیگر گروهها اما به دلیل سطح دانش با دیگر گروههای داوطلب آزمون متفاوت هستند.

اهدای اعضای بدن دانشجوی صنعتی شریف به بیماران پیوندی

در سال 91، حاشیه های آموزش عالی تلخی هایی هم به دنبال داشت؛ در این میان خانواده یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که بر اثر تصادف جانش را از دست داد اعضای بدن فرزندشان را اهدا کردند.

مسئولیت جدید جاسبی با حکم و امضای رئیس جمهور

هر چند در سال 90 خداحافظی جاسبی از دانشگاه آزاد رقم خورد اما حاشیه هایش در سال 91 ادامه داشت.

در سالی که گذشت در شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور با صدور حکمی، جاسبی را به عنوان عضو شورای اسلامی شدن دانشگاهها منصوب کرد.

این موضوع واکنش برخی مخالفان جاسبی را به همراه داشت و حجت الاسلام محمدیان – رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها اعلام کرد که این حکم از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صادر شده اما علی لاریجانی تاکید کرد که وی چنین حکمی صادر نکرده است. جاسبی همچنان عضو این شوراست.

ماجرای ترور کامران دانشجو

موضوع ترور کامران دانشجو – وزیر علوم تحقیقات و فناوری هر چند در سال جاری از سوی رسانه ها به طور مستقیم مطرح نشد اما وزیر علوم ماجرای ترورش را تایید کرد.

پذیرش آقا زاده ها در دانشگاه علامه

برخی آقا زاده ها از جمله طلوع ملاباشی فرزند محمود ملاباشی - رئیس سازمان امور دانشجویان، حمیدرضا افراشته، معاون مشاوران جوان رئیس جمهور، بنیامین شکوه فر رئیس حوزه ریاست سازمان حج و زیارت که در لیست پذیرفته شدگان ورود به دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی در سال 92-91 به صورت بورس و انتقال قرار گرفته اند، از مهمترین حاشیه سازان آموزش عالی در سال جاری به شمار می آیند.

البته به گفته رئیس دانشگاه علامه تمام این افراد به صورت بورسیه وارد دانشگاه علامه شده اند و هیچ خلافی در زمینه تحصیل آنان صورت نگرفته است و بورسیه وزارت علوم هستند.

بزرگترین آرزوی رئیس دانشگاه شریف

رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف در سال جاری بزرگترین آرزوی خود را اعلام کرد. وی با اشاره به سوالی که از وی در خصوص بزرگترین آرزوهایش در هفته هوافضا پرسیده شد، اعلام کرد که بزرگترین آرزوهایش برگزاری نماز جماعت در یکی از کرات آسمانی است. در این آرزو هم توسعه فناوری هست و هم توسعه معنویات. این گفته وی تا هفته ها بعد حاشیه هایی را به دنبال داشت.

دعوای 2 دانشگاه بر سر یک زمین

در سال 91 بعد از اختلافاتی که بین پردیس کرج دانشگاه هنر و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه البرز بر سر اراضی پردیس دانشگاه هنر کرج ایجاد شد، وزیر علوم تحقیقات و فناوری به همراه معاونان این وزارتخانه و استاندار استان البرز جلسه ای هفته جاری برای فیصله دادن این قضیه برگزار کردند.

با توجه به مسایلی که دراین جلسه مطرح شد، مقرر شد اگر دانشگاه علوم پزشکی البرز از دانشگاه هنر شکایتی کرده، شکایت خود را پس گیرد و سه وزیر علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی به همراه استاندار البرز جلسه‌ دیگری تشکیل داده و موضوع را فیصله دهند و نتیجه جلسه را به معاون اول رئیس جمهور منعکس کرده و بعد از آن هرچه عنوان شود لازم الاجرا خواهد بود.

دعوای وزیر علوم و رئیس یک دانشگاه

وزیر علوم در سال 91 رئیس دانشگاه رامین خوزستان را به علت تقاضای نامتعارفی که داشت، اخراج کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که عبدالعظیم آجیلی با ارسال نامه ای به سازمان سنجش خواهان پذیرش صد در صدی داوطلبان بومی در این دانشگاه شد، اما سازمان سنجش با این درخواست موافقت نکرد و پس از رسانه ای شدن این موضوع، کامران دانشجو آب پاکی را روی دست آجیلی ریخت و وی را از سمت سرپرستی این دانشگاه برکنار کرد.

3 دانشگاه از آزمون دکتری حمایت نکردند

روسای دانشگاههای کشور با صدور بیانیه ای از برگزاری آزمون دکتری حمایت کردند اما در این میان سه دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف در این بیانیه مشاهده نشد.

بلافاصله بعد از انتشار این خبر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف در پاسخ به این خبر اعلام کردند که از صدور چنین بیانیه ای بی اطلاع بوده اند.