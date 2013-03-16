به گزارش خبرگزاری مهر، "دویچه وله" آلمان در مطلبی نوشت: نشست دو روز پیش سران اتحادیه اروپا در بروکسل نشان داد که این اتحادیه در سیاست بحران خود به نقطه عطفی رسیده است که اگر مراقب نباشد تمام موفقیتهایی که در این راستا در گذشته به دست آمده است از دست می رود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که از تابستان گذشته آرامش کمی به بازارهای مالی اروپا برگشت و دلیل آن اعلان رئیس بانک مرکزی اروپا مبنی بر این بود که این بانک در صورت لزوم می تواند بدهی های کلان کشورهای بحران زده را بخرد.



در ادامه آمده است: تلاشها برای صرفه جویی اقتصادی در اروپا نیز پیشرفتهایی داشته است و کسری بودجه ها کمی کاهش پیدا کرده است. شایستگی رقابت کشورهای جنوبی اروپا هم کمی بهتر شده است. اتحادیه اروپا در مسیر خوبی قرار گرفته بود که البته بسیار دشوار بود، نقص کار بیکاری بسیار بالا و ضعف رشد اقتصادی در کشورها بود.



اخیرا با انتخابات پارلمانی در ایتالیا به نظر می رسد که روند حل بحران کاملا زیر سوال قرار گرفته است. اگر چه ماریو مونتی ،نخست وزیر مستعفی ایتالیا کاملا محتاطانه مسیر اصلاحات را در پیش گرفته بود، اما در این انتخابات شکست سختی خورد. برنده این انتخابات کسانی بودند که هر گونه سیاست اقتصادی معقول را رد کرده و نمی خواستند کاملا تسلیم یورو شوند.



نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه در سراسر اروپا کسانی هستند که خواستار پایان سیاستهای ریاضت اقتصادی هستند و همچنین سیاستمدارانی از جمله رئیس جمهوری فرانسه خواهان روشهایی برای رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد جایگاههای شغلی بیشترند، در بخش دیگری از این مطلب نوشت: به این ترتیب آنگلا مرکل و طرفدارانش در اروپا در پیشبرد سیاست های ریاضتی خود برای حل بحران به شدت تحت فشارند.



دویچه وله همچنین با تاکید بر اینکه شرایط اروپا ضد مرکل و طرفدارانش است، همچنین تصریح کرد : البته این به مفهوم این نیست که همه جا مخالفت با طرحهای ریاضتی آنها وجود دارد، اما با نگاهی دقیق مشخص است که جدایی و شکاف میان شمال و جنوب اروپا همچنان تشدید می شود.



از طرفی اصلاحات و سیاستهای ریاضتی در ایتالیا یا یونان بسیار با اکراه پیش می رود، اما این روند نباید متوقف شود. کشورهای اروپایی به یکدیگر وابسته اند. روند اصلاحات و سیاستهای ریاضتی باید دنبال شود، در غیر این صورت، تمام اروپا در رقابتهای جهانی عقب می ماند، اما مسئله مهم این است که آیا موفقیتهای این گونه سیاستها، زود محقق می شود، پیش از اینکه اوضاع خراب شود.



در چنین شرایطی نخست وزیر لوکزامبورگ، خطر یک انقلاب را در اروپا می بیند. رئیس شورای اروپایی نیز از یک مسیر طولانی در حل بحران سخن گفته است که البته بر بسیاری از موانع آن غلبه شده است که آخرین مرحله آن شاید سخت ترین آن باشد.