به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه سال تولید ملی رو به پایان است، اظهار داشت: این شعار با توجه به تحریم‌ها و فشارهایی که از سوی کشورهای خارجی بر ما وارد می‌شد، برای حفظ و ایجاد اشتغال و گسترش سرمایه گذاری در کشور بسیار مناسب بود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی همه تلاش خود را در راستای اجرای این شعار انجام داد، اضافه کرد: جامعه صنعتی تلاش کرد، تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کند، اما متأسفانه در بسیاری از جاها کمک‌های دولت به این بخش نرسید.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکید کرد: انتظارمان این است که برای سال آینده، مشکلات صنعت دیده و راه حلی برای آن در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: برای مثال می‌توان با توجه بیشتر به باز کردن ال سی‌های داخلی، صنعتگران را یاری داد.

سهل آبادی با اشاره به سختگیری درباره پرداخت بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک و بیمه و دارایی گفت: بعضی از این قوانین سخت‌گیرانه، سرعت پیشرفت تولیدکنندگان را کم کرد.

وی تصریح کرد: حمل و نقل کالا در کشور بیشتر به صورت جاده‌ای است و گران تمام می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه صنعت در فاز اول هدفمندی با مشکلاتی روبرو شد، عنوان کرد: امیدواریم در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سهم صنعت دیده شود.

وی اضافه کرد: صادرات یا واردات کالا به دلیل بعضی قوانین زمان زیادی می‌برد و متأسفانه مدیریت زمان در صادرات و واردات نداریم که به دلیل این بی نظمی زمانی، تولیدکننده نمی‌تواند تخمین بزند پولی که از صادرات به دست می‌آید چه زمانی به دست او خواهد رسید.

سهل آبادی تولید را تنها راه مبارزه با دشمن دانست و افزود: مردم و مدیران در بخش خصوصی، شعار سال را پیشه خود کردند تا کیفیت تولیدات را بالا ببرند و قیمت تمام شده را کاهش دهند که من به جرات می‌گویم این کار سبب شد تا حد امکان اشتغال حفظ شود.

وی بیان داشت: برای رفع مشکلات بانکی تولیدکنندگان به خصوص در بیرون از مرزها، پیشنهاداتی را در شورای گفتگوی خانه و اتاق مطرح کرده‌ایم.