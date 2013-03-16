روح الله ميكائيلي در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاكيد بر آمادگي تك تك كشتي‌گيران صباي قم براي اين مسابقه حساس خانگي، تصريح كرد: با توجه به زمان باقي مانده تا برگزاري اين بازي در شهر مقدس قم، هنوز تمرينات خود را با جديت ادامه مي‌دهيم تا انشاالله اولين پيروزي در ليگ امسال را كسب كنيم.

وي تصريح كرد: به جرات مي گويم كه تيم ما هرگز در دو بازي قبل برابر تيم‌هاي پرسپوليس تهران و هيئت كشتي فارس نبايد به سادگي مي‌باخت اما چه كنيم كه در برخي از اوزان بدشانسي آورديم و حتي برد را با باخت به راحتي عوض كرديم.

سرمربي تيم كشتي فرنگي صباي قم ادامه داد: با اين حال در روزهاي اخير سعي كرده‌ايم به خوبي نقاط ضعف را شناسايي كرده و نقاط قوت را برجسته تر كنيم و با بهترين فرم آمادگي در مسابقه خانگي هفته چهارم به مصاف تيم فولاد ماهان اصفهان برويم.

وي بيان داشت: ما قبول داريم كه در ديدار خانگي اين هفته با تيم فولاد ماهان اصفهان واقعا كار سختي خواهيم داشت، شما نگاهي به تركيب اين تيم كه بياندازيد متوجه مي‌شويد كه حريف ما تيم بزرگ و سرشناسي است و در واقع چهره‌هاي مطرحي در تركيب خود دارد.

ميكائيلي جدال صباي قم با فولاد ماهان در لیگ برتر کشتی فرنگی را فرصت ارزشمندي براي بروز استعداد و توانمندي كشتي گيران اين تيم در ليگ امسال دانست و افزود: تیم کشتی فرنگی صبای قم در دیداری حساس از رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور با بهترين نفرات خود به مصاف تیم فولاد ماهان اصفهان خواهد رفت و صد در صد به دنبال كسب پيروزي است.

وي با اشاره به تعداد تيم‌هاي حاضر در ليگ برتر افزود: تیم های فولاد ماهان اصفهان، هیئت کشتی خوزستان، صبای قم، پرسپولیس تهران و هیئت کشتی فارس پنج تیم حاضر در این فصل لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور هستند که در اين فصل دیدارهای خود را به شكل دوره‌اي برگزار مي‌كنند.

ميكائيلي عنوان داشت: تیم کشتی فرنگی صبای قم بعد از باخت به تيم‌هاي پرسپوليس تهران و هيئت فارس و بعد از لغو مسابقه‌اش با هیئت خوزستان به دلیل در پیش بودن پیکارهای قهرمانی کشور، باید روز بیست و هشتم اسفند ماه در قم با تیم فولاد ماهان اصفهان مسابقه بدهد.

وي ياد آور شد: بدین ترتیب مسابقه تیم های کشتی فرنگی صبای قم و فولاد ماهان اصفهان عصر روز دوشنبه بیست و هشتم اسفند ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم و در حضور تماشاگران کشتی دوست قمی به انجام خواهد رسید.

