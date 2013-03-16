غلامحسين دريانورد در حاشیه برگزاری جشن فرهنگ گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشريح كميت و كيفيت برگزاري اين جشن گفت: برگزاري جشن فرهنگ گناوه سومين سال خود را هم پشت سر گذاشت و به عدد سه رسيد، عددي كه جمع را نشانه رفته است و در تفسيري نمادين عددي مقدس و ميمون است.

مسئول برگزاري جشن فرهنگ گناوه گفت: خوشبختانه برگزاري سومين جشن فرهنگ گناوه با شكوفايي و روند رو به رشدي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي همراه بوده است.

دريانورد ادامه داد: اجرا و برگزاري دو نمايشگاه عكس پرتره هنرمند و با قابي از گناوه، نمايشگاه آثار اهل قلم گناوه و استان بوشهر، سومين شب شعر اين بندر عزيز، اجراي سه نمايش صحنه اي و خياباني و ميزباني از جشنواره تئاتر كوتاه استاني كه به همت انجمن هنرهاي نمايشي شهرستان گناوه برگزار شد، بخشي از برنامه هاي جشن فرهنگ گناوه بود.

وي با اشاره به ديگر برنامه‌هاي جشن افزود: تشكيل كارگاه عكس، برگزاري همايش دو روزه تاريخ و فرهنگ گناوه كه با برنامه هاي متنوع نظير نمايش فيلم، موسيقي محلي و مقامي، خاطره گويي و تاريخ شفاهي و شعر همراه بود، مؤيد برگزاري مناسب اين جشن بود كه به همت، تلاش و همكاري دوستداران و علاقمندان تاريخ و فرهنگ اين بندر انجام گرفت.

دريانورد اظهار داشت: اين جشن با تلاش شايسته هنرمنداني كه بدون هيچ چشم‌داشتي ستاد برگزاري اين رويداد را تشكيل دادند و اينچنين اين جشن را به پا داشته اند، شكل گرفته و بايد از محمدي و بيروتي شهردار فعلي و سابق گناوه و همشهريانم حياتداوودي، سهولي زاده، دشتي زاده، رئوفي، قائدي و ...به دليل مساعدت هاي آنها در برگزاري جشن تشكر كنم.

وي اضافه كرد: از همكاري شهرداري بندر گناوه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان به دليل همكاري هاي فراوان در برگزاري جشن تشكرده مي كنم و اگر اين همكاري ها نبود ما امروز نمي توانستيم برنامه هاي اين جشن را با آسودگي خيال اجرا كنيم.

دريانورد با اشاره به گروه ها و نهادهاي مشاركت كننده در اين جشن تصريح كرد: معاونت فرهنگي هنري شهرداري بندر گناوه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، انجمن ادبي شهر و ارشاد، انجمن موسيقي، كانون عكاسان، انجمن هنرهاي نمايشي و گروه هاي نمايشي چون خاك – ايليا – آمين، نشريه هاي دريادلان و صداي بندر، كانون‌هاي تبليغاتي سبزآبي و شهر قشنگ خالصانه به ما در برگزاري جشن كمك دادند.

وي با قدرداني از خبرگزاري مهر، فارس و ایرنا به دليل پوشش خبري اين جشن بيان داشت: از صدا و سيماي مركز بوشهر، نشريه‌هاي دريادلان و صداي بندر به دليل انعكاس خبري و تصويري اين رويداد تشكر كرده و اميدوارم كه همچنان ياري رسان ما دربرگزاري اين رويداد در ساليان آينده باشند.

دريانورد با تشكر ويژه از احسان عبدي پور براي پخش گزيده اي از فيلم تنهاي تنهاي تنها، فيلم تحسين شده جشنواره فجر براي هنرمندان تئاتر گناوه گفت: اميد وارم كه اين جشن را در سال آينده با شكوه تر از گذشته و در خور شان اين بندر عزيز برگزار كنيم.