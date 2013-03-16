مشکل بیکاری در شهر بلداجی وجود ندارد/فعالیت 80 کارگاه گز سازی

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان آقاخانی عصر روز شنبه در نشست مطبوعاتی در سالن جلسات اداره کل همیاری و شهرداری استان با اشاره به اینکه شهر بلداجی یک شهر اقتصادی است، اظهار داشت: با توجه بر وجود 80 کارگاه تولید گز در این شهر هیچ گونه مشکل بیکاری وجود ندارد.

آقاخانی با بیان اینکه بیش از سه هزار نفر به صورت مستقیم در این کارگاه ها مشغول به فعالیت هستند، بیان داشت: اشتغال غیر مستقیم این کارگاه های گز در شهر بلداجی دو برابر است.

وی با اشاره به اینکه این شهر با توجه به پتانسیل گردشگری و طبیعت گردی سالانه پذیرای مسافران زیادی است در راستای گردشگری بودن این منطقه باید اشتغال زایی زیادی با توجه به موقعیت گردشگری این شهر صورت گیرد، تصریح کرد: که این اقدام نیاز به همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد.

شهردار بلداجی با بیان اینکه تولید گز در این شهر باید از حالت سنتی به صنعتی تبدیل شود، بیان داشت: برای این اقدام باید سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در این شهر در توسعه صنعت گز صورت گیرد.

یزدان آقا خانی با بیان اینکه عمده مشکل شهرداری استان قانون های شهرداری است، اذعان داشت: بسیاری از خدمات شهرداری با قانون های شهرداری ها با تعارض همراه است.

بودجه سال 92 شهرداری بلداجی یک میلیارد و 600 میلیون تومان است

آقاخانی با بیان اینکه بودجه سال 92 شهرداری بلداجی یک میلیارد و 600 میلیون تومان تصویب شده است، یاد آور شد: بودجه سال 91 شهرداری بلداجی 760 میلیون تومان بوده است .

یزدان آقاخانی با بیان اینکه در بودجه سال 92 ، 60.4 دهم درصد اعتبارات عمرانی و 39.9 دهم درصد اعتبارات جاری بوده است، بیان داشت: در بودجه سال جاری نسبت به سال 90 ، 15 درصد رشد در آمدی داشته ایم.