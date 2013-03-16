راهبرد دشمن در انتخابات کاهش میزان مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور بعدازظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان دشتستان اظهار داشت: امروز هم استكبار علي‌رغم شكست در اهداف خود هنوز اقدام به دسيسه كردن بر ضد ملت ايران مي پردازد و هدفي كه از اين كار دنبال مي كند اين است كه مردم در انتخابات آينده رياست جمهوري و شوراها شركت نكنند.

وی ادامه داد: دشمن نمي تواند مانع از برگزاري انتخابات شود و به همين دليل اقدام به كمرنگ شدن حضور ملت در انتخابات خواهد كرد و حتما در انتخابات آينده در پي ايجاد شائبه خواهند بود و بحث انتخابات آزاد كه امروز توسط آنها دنبال مي شود، در همين راستا است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر تصريح كرد: بايد به طور همزمان و متوازن براي حضور حداكثري مردم در انتخابات خرداد 91 تلاش كنيم و اين به عنوان استراتژي ما بايد باشد.

پرآور تاكيد كرد: عليرغم كاهش شديد اعتبارات در پي تحريم‌هاي شديد اقتصادي سرافرازانه از اين آزمون بيرون خواهيم آمد و خداوند در ماه هاي آينده نصرت خود را براي ما عيان خواهد ساخت.

وی بیان داشت: در سال 90 میزان اعتبارات استان بوشهر 460 میلیارد تومان بود که در سال جاری به 80 میلیارد تومان رسید و با تلاش و پیگیری‌های مکرر استاندار پرتلاش بوشهر و افزایش 46 میلیارد تومانی، اعتبارات سال جاری استان به 126 میلیارد تومان افزایش یافت.

پرآور اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان اعتبارات استان در سال جاری یک چهارم اعتبارات سال گذشته بوده، مدیران در تأمین هزینه‌های جاری، هزینه‌های مربوط به پروژه‌ها و ... با مشکلاتی مواجه بوده‌اند که این مسئله شرایط سختی را برای مدیران اجرایی به‌ وجود آورده است.

این مسئول اذعان داشت: باید با تبعیت محض از رهبری و ولی امر مسلمین جهان برای آبادانی کشور اسلامی تلاش کنیم و با تمام توان برای تحقق منویات و فرمایشات رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی تلاش کنیم تا کشتی انقلاب به سرمنزل مقصود رسانده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر عنوان کرد: مسافرت‌های نوروزی و انتخابات دو مسئله مهمی است که در ایام باقی‌مانده سال جاری و ماه‌های ابتدایی سال جاری پیش‌رو داریم و باید مدیران با همت و تلاش بیشتری برای تحقق اهداف نظام تلاش کنند.

پرآور ابراز داشت: با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی که در ماه‌های پایانی سال برای استان ایجاد شده؛ پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارانی بودن هوای شهرهای شمالی کشور در ایام نوروز، میزان مسافران نوروزی استان قطعاً افزایش می‌یابد و مسئولان باید آمادگی بیشتری برای میزبانی از میهمانان نوروزی داشته باشند.